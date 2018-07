Primeiro de Maio prorroga prazo para adesão ao REFIS

A chegada de uma frente fria no Rio nas próximas horas com mudança no tempo, depois de um “veranico”, em pleno inverno, quando as temperaturas máximas ultrapassaram os 30° Celsius (ºC), nos últimos dias, vem antecedida de ventania e raios durante a noite e madrugada desta terça-feira (31). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou […]

Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil