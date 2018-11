Primeiro de Maio recebe novo ônibus para estudantes

A Prefeitura de Primeiro de Maio, através da Secretaria de Educação recebeu no último dia 21, mais um ônibus rural escolar – ORE 3 com DPM, do Programa Caminho da Escola do Governo Federal, destinado a atender o transporte escolar diário de estudantes do município.

O veículo da marca Volkswagen possui capacidade para transportar 59 estudantes. O custo do veículo foi de R$ 228.912,00 e o recurso será disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A aquisição do Ônibus Rural Escolar é de grande necessidade para o município pois visa o transporte de alunos da rede municipal, dos Distritos de Ibiaci, Vila Gandhi e zona rural, com maior conforto e segurança, frisou a prefeita Bruna Casanova.