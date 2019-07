O município de Primeiro de Maio está comemorando os bons índices alcançados na campanha de vacinação contra a gripe. A mobilização da Secretaria de Saúde em todas as unidades do município e nos distritos do Ibiaci e Vila Gandhi, especialmente realizado no mês de maio, encerraram com dados positivos para a saúde municipal.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Primeiro de Maio fechou com 92,66% de cobertura dos pacientes cadastrados.