Principal avenida de Alvorada do Sul terá galeria ampliada

Um dos principais problemas da Avenida Joaquim Bento Alves de Lima, a principal via comercial de Alvorada do Sul é um trecho localizado em seu final, que não comporta o volume de água de chuvas em determinados períodos.

A melhoria prevê a ampliação e troca de toda galeria de águas pluviais antiga, com investimentos na ordem de R$ 200 mil.

O Prefeito Marcos Voltarelli já assinou a ordem de serviço para o início das obras, que será executada nos próximos dias, devendo estar concluídas em cerca de 90 dias. Segundo ele, “essa galeria era um problema sério que já vinha dando trabalho há muitos anos. Acontecia quando chovia um pouco mais e a galeria não suportava a quantidade de água que escorria. Aí formava enxurrada, trazia transtornos e sujeiras. Agora estamos corrigindo esse problema, que é típico do crescimento da cidade. As datas vão sendo construídas, o terreno vai sendo coberto por concreto ou telhados e a água não tem mais como drenar e acaba indo para as galerias. Com o excesso de chuvas, vem o aumento da vazão e o problema afeta a população e os motoristas. Se Deus quiser, dentro de alguns meses vamos estar com mais este problema solucionado”, ponderou.