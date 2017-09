Professores param por falta de pagamento em Porecatu

Os professores do Centro de Educação Infantil Maria Helena, em Porecatu paralisaram as atividades e foram cobrar explicações do Prefeito Fábio Andrade, de Porecatu.

As professoras não receberam os salários do mês de setembro e já está quase completando o segundo mês de atraso. A creche não funcionou no dia de hoje (28 de setembro) e elas prometem continuar a paralisação caso os salários não sejam pagos. Nossa reportagem irá se deslocar até Porecatu para entrevista com os professores. Novas notícias em breve e em nossa próxima edição impressa.

Fotos: Gustavo Donato