Projeto da Escola Municipal Cecília Meireles inova com resgate dos valores familiares

“Resgatar os valores e a importância da família”. Esse é o termo do mais novo projeto desenvolvido pelos alunos da Escola Municipal Cecilia Meireles, em Primeiro de Maio. Realizado em parceria com líderes de diversos segmentos da sociedade, o projeto é inovador e traz valores extracurriculares de extrema valia aos alunos e alunas do município. A abertura do projeto aconteceu no último dia 17 de junho, com uma celebração do Padre José Onero e dos pais da aluna Julia de Amorim, Everaldo e Sônia, no pátio da escola levando a pratica da fé ao ambiente escolar.

Dando sequência ao projeto, pais, professores e a comunidade participaram de uma palestra com a psicóloga Caroline Rodrigues Gonçalves, no dia 24, em uma iniciativa da Escola no sentido de aproximar a comunidade e as famílias ao ambiente escolar em todas suas esferas.