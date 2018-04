Cerca de 18 crianças e adolescentes moradores do distrito da Vila Gandhi receberam graduação de faixa da modalidade capoeira que lhes é oferecido através do Projeto Acarei ‘Integrando-Educando’ do mestre Claudio.

O evento foi realizado na quadra da Escola Municipal do distrito.

O projeto de capoeira funciona graças a uma parceria entre o projeto do Mestre Claudio e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Primeiro de Maio