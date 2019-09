Quase 100% dos turistas aprovam hospitalidade do Paraná

A hospitalidade é um dos itens mais bem avaliados pelos turistas internacionais que visitaram a Região Sul do Brasil em 2018. Segundo o estudo da Demanda Turística Internacional no Brasil, encomendada pelo Ministério do Turismo à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 98,5% dos visitantes estrangeiros no Paraná aprovaram a receptividade e a atenção dos paranaenses. Esse índice também é quase uma unanimidade nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre os destinos mais procurados, destaque para as cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba, no Paraná; Torres e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis e Bombinhas, em Santa Catarina. A Argentina foi o país que mais enviou visitantes à região, seguida de Paraguai e Uruguai. A maioria se hospedou em hotéis, flats ou pousadas, com um índice superior a 41%, à exceção de Santa Catarina, onde casas alugadas atingiram um índice de 54% das escolhas. Mais de 96,6% dos turistas estrangeiros que estiveram no Sul manifestaram intenção de retornar, sendo que mais de 63,8% deles já haviam estado no país anteriormente. Para o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, os números da pesquisa mostram exatamente o trabalho realizado em torno do turismo no Paraná. “Já tínhamos conhecimento do crescimento do Estado em relação à hospitalidade. Estão de parabéns os receptivos, a hotelaria, gastronomia, são eles que estão fazendo o turista gostar, avaliar e retornar ao Paraná”, disse Jacob. O presidente ainda mencionou o turismo gastronômico e outras ações significativas realizadas este ano pela Paraná Turismo para tornar o Paraná cada vez mais conhecido turisticamente. O estudo também identificou que o lazer é a principal razão da procura por Rio Grande do Sul (59,2%), Paraná (58,7%) e Santa Catarina (90,1%). OPÇÕES – As opções de turismo variam de acordo com o Estado. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 95,1% e 73,7% dos turistas internacionais, respectivamente, declararam “sol e praia” como maior motivação. Já no Paraná, a maioria (75,8%) viajou atrás de “Natureza, ecoturismo ou aventura”. E a gastronomia da região recebeu avaliação positiva de mais de 96% dos consultados.

Fonte: aen.pr.gov.br