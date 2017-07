Rede de proteção à criança e ao adolescente retoma os trabalhos em Bela Vista do Paraíso

Primeira reunião de 2017 restabeleceu o fluxo de atendimento e acompanhamento aos menores em situação de risco no município

A Rede de Proteção Social à Criança e ao Adolescente de Bela Vista do Paraíso realizou, no último dia 3 de março, no Departamento Municipal de Assistência Social, a primeira reunião do ano de 2017.

Pautada pela retomada dos trabalhos no município, a reunião estabeleceu novos fluxos de atendimento e acompanhamento aos menores em situação de risco, tendo em vista a execução do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Presidido pela diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Angela Silvana Bucalon Piccin, o evento contou com apoio técnico das assistentes sociais, Angélica T. Furlan da Silva e Marilene A. Bernardino Ruiz, e demais funcionários do Departamento.

Além do prefeito de Bela Vista, Edson Vieira Brene, e dos promotores de Justiça, Ana Maria de Oliveira Santos e Rafael Fabris, também participaram o presidente da Câmara Municipal, Rondinele Beluci Meira, o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Adilson Vieira Dias, conselheiros tutelares, diretores de Departamentos Municipais, representantes de entidades públicas e privadas e membros da sociedade civil organizada.

Devido à extensa demanda de trabalho, frente às crescentes situações envolvendo crianças e adolescentes que requerem a intervenção da Rede, a princípio, por sugestão do Ministério Público, as reuniões da Rede de Proteção serão realizadas a cada 15 dias.

