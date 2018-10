Reforma e Ampliação do Hospital São Lucas tem início

Na primeira semana de outubro, o Prefeito Tide assinou a ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do Hospital São Lucas, em Sertanópolis. O hospital passou por uma grande reforma somente no início da década de 90 e, até hoje, somente a manutenção pontual estava sendo feita.

A obra já foi iniciada e terá um investimento na ordem de R$ 1.169.290,00 e está prevista para ser finalizada em 180 dias. A construtora vencedora da licitação foi a empresa Norma Construções Civis Ltda. e serão reformados 731 m2 e outros 468 m2 serão ampliados.

Será construída uma nova recepção e, na lateral, onde é a entrada do estacionamento será feita uma nova sala de urgência. A ambulância não irá mais parar defronte o prédio. Onde era a antiga cozinha, o prédio está sendo demolido e serão construídas uma nova, com salas para as equipes de nutricionistas e armazenagem de alimentos.

No mesmo prédio haverá salas para o setor administrativo.

As reformas também serão feitas nos quartos e banheiros, que terão o piso trocado, além de receberem novo forro e pintura nova. Uma segunda etapa já está sendo estudada e poderá ser executada em breve. Com as melhorias, Sertanópolis poderá ter um hospital de referência de baixa e média complexidade, a nível regional.

Uma data que faz fundos com o hospital, foi declarada de utilidade pública e está sendo negociada, podendo vir a ser adquirida pelo município. Caso a negociação dê certo, existe a possibilidade de ser instalada ali, a nova sede do Samu.