Resultado Eleições Conselho Tutelar

Aconteceu no último domingo (06/10), em todo Brasil, as eleições para eleger os novos membros do Conselho Tutelar.
A quantidade de conselheiros eleitos varia de acordo com o número da população de cada cidade, com mínimo de 5 pessoas.
Os eleitos irão atuar no quadriênio 2020/2023.
Agora, os eleitos passarão pelas devidas capacitações e assumirão os cargos em 10 de janeiro de 2020. A escala de trabalho é de 40 horas semanais, incluindo plantões. A missão do conselheiro é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
As informações de resultados foram obtidas junto às prefeituras e departamentos responsáveis em cada município.
Acompanhe os resultados de nossa região, em ordem alfabética de municípios:
Alvorada do Sul:
IVONETE REGANHAN – 320
DAIANE DOS SANTOS – 141
ANTONIO DOS SANTOS – 136
VALERIA CARVALHO – 92
EURICO ARAUJO – 80
FERNANDO CESAR BRUM – 77
ELIANA PIRES – 63
VERA BUFALO – 50
VANESSA WIEGMANN – 40
IVANIL RODRIGUES – 39
JOÃO HENRIQUE DA SILVA – 36
EVA MANOEL DA SILVA – 22
SIMONE MAGRETI – 14
ROSINEIDE SILVA – 12
DANIEL PINETE – 8
MARCOS FRASSON – 6
Bela Vista do Paraíso:
RAFAEL SANTANA/VAQUINHA – 174
GABRIEL DO DIVINO – 152
TIM – 145
DAMARIS SOUZA MENCK – 140
DARCIN – 133
JOÃO BORRACHA – 122
VANDECLEIA LUPPI – 109
LEANDRO ARAUJO – TV PARAISO – 103
LARISSA CAROLINE – 85
CLAUDIA COSTA – 78
LEANDRO TAPECERO – 69
FABRICIA MEIRA – 65
SIRLEY IQUIENE – 61
LUCIANO GOTARDO – 56
MAKARRÃO – 55
FERNANDA GÓIS – 48
SUSANI REIS – 47
LETÍCIA MELO – 46
JOÃO CARLOS – 45
LORENA – 42
RENAN SOUZA – 42
LUCIANA PIRES – 42
NEUSINHA – 41
ANGÉLICA SILVEIRA – 38
FÁBIO MOREIRA – 34
NIL – 32
MARELO – 31
RENATA FONTES – 30
CARLOS FERNANDES – 30
ARILZA PROFESSORA – 29
JOCIELE SILVA – 26
TÂNIA – 24
BRUNO RAFAEL – 24
VALÉRIA ROCHA – 24
MARCOS SUDARIO – 22
FERNANDO MOREIRA – 21
DINA ANDRADE – 21
JANE DUARTE – 21
CAROL DO BANANA – 19
PAULINHA – 17
LUQUELE BRUNO – 16
MILTON FERREIRA – 16
PATRÍCIA FERREIRA – 15
INÊS DANTAS – 13
MARI MELO – 13
MÉIRION (MERY) – 12
MODESTO – 8
JOSI – 6
FABRICIO ALVES FERREIRA – 6
LAYANE – 5
CABO PEDRO – 4
ADRIANA ALMEIDA – 0
TANIA PIRES – 0
EDI CARLOS (MUSQUITO) – 0
VALDIRENE – 0
VOTOS EM BRANCO – 6
VOTOS NULOS – 17
Florestópolis:
IVONE NILES DA SILVA – 249
MARCOS MATHEUS RESENDE ZAMPARONI – 202
WILSON JOSÉ DEL RIO – 199
MARIA APARECIDA DE SOUZA RAVAGNANI – 195
VINICIUS XAVIER CRUZ – 155
MANOEL ALEXANDRE BARBOSA – 136
MARLENE BATISTA DA SILVA – 129
RICARDO FERREIRA LOPES DA SILVA – 121
OZANA TEIXEIRA DA CRUZ – 107
LAÉRCIO BENTO – 100
CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA – 78
JOÃO DOS SANTOS – 72
MARILIA AGUIAR CASAGRANDE – 72
GESLAINE ZANETTE MAIA – 58
VITOR MAICON DE OLIVEIRA – 46
CRISTINA DE LOURDES SILVA – 45
POLLYANA PAULA DA SILVA – 34
NULOS – 28
BRANCO – 5
Jaguapitã:
PAULA FOIANE – 161
DINÁ DO CONSELHO – 121
GABRIEL FELIPE – 97
ELISANGELA MARTINS – 95
DUDA DA FUNERÁRIA – 91
JULIANA LAIS – 88
DANIELLI SOUZA – 81
FERNANDA GEORGETE – 79
DÉBORA DENARDI – 71
STELA PAPA DA SILVA – 67
DAMARIS DO SOLDADO MORAES – 64
LUCIANA NÓBREGA – 61
MARIA EDUARDA ARALI – 55
MILIANE MELO – 52
CRISTIANO CASEMIRO – 52
RAQUEL HEREMAN – 45
NAYARA MEDEIROS – 32
INDIANA CARVALHO – 25
MÁRCIA DO SILVIO POLICIA – 23
JULIENE DOS SANTOS – 16
TATIANA GAMA – 10
ROGÉRIO SILVA – 0
Primeiro de Maio:
LUZIA DO CARMO DE SOUZA – 583
JANE VALKÍRIA DE CAMARGO – 554
ALESSANDRO VAZ DE ALMEIDA – 506
FLAVIA EDUARDA GAZZOLA – 493
SUELI GONÇALVES DE LIMA – 353
NALINE APARECIDA LEONI DA SILVA – 348
SUELLEN CAROLINE DA SILVA ANDREATO – 325
SUELI DE OLIVEIRA AMARAL – 321
NILZA ALVES OLIVEIRA DE SOUZA – 321
EDINA APARECIDA SOUZA DE LIMA – 318
ALICE YAEKO UCHIDA – 254
FRANCISCO MANUEL OLVEIRA DA SILVA – 245
ANA PAULA BONDEZAN – 209
PATRICIA BENELLI DA SILVA – 178
FREDERICO GARCIA WEHNER – 118
JULIO CESAR DA SILVA LUCAS – 91
Prado Ferreira:
ADRIANA ESPOSA DO PICA-PAU – 119
FÁTIMA CARLOTA – 115
RUBIA – FILHA DO CURRILA – 106
TIAGO FILHO DA ELZINHA – 99
CLÓVIS POLÍCIA – 88
LUCIANA CASTELAR ZANOTTO – 77
LUIZ LOCATELLI – 67
ELIAS SALES – 54
MEIRE – FILHA DA D. HELENA – 45
ROGÉRIO PIASSA – 31
GISELDA – FILHA DA PRETA – 28
NULOS – 10
BRANCOS – 2
Porecatu:
LUCAS SANNA – 211
ROSIMEIRE AP DA SILVA – 200
ELEONORA – 187
ANNY FRASSATO – 163
LARISSA JABUR – 147
CÉLIO VIEIRA – 143
MARIA BACHEGA – 117
CLÁUDIA SANTIAGO – 92
ÉDER LUIZ – 88
JAQUELINE GONÇALVES – 79
ALTEMAR DOS SANTOS – 77
DANIEL COSTA – 60
VALMIR DUGULIN – 47
THAIS FERNANDA – 32
BENEDITO MONTEIRO – 16
Rancho Alegre:
RAFAEL SOUZA DOS SANTOS – 155
NATALIA DE OLIVEIRA – 138
ANE CAROLINE DE ARAUJO – 135
ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA – 103
JHENY MARY PRADO – 99
HUGO RAFAEL DA SILVA – 80
HELOISA CRISTINA DE OLIVEIRA – 78
LUCAS HENRIQUE OZETTO – 75
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS – 68
DIEGO ANDERSON DE OLIVEIRA CORREA – 60
Sertaneja:
TINA DO PARANAGI – 118
PATRICIA SOARES – 116
CLEIDE SOUZA STELLATO – 113
FABIANA YOSHI VIEIRA – 104
ARTHUR LEHNEN – 92
BRANCA DO PARANAGI – 87
JÔNATAS SENA – 77
DEBORA OLIVEIRA – 75
ADRIANA NAVIER – 66
ALCIR PICOLOTO – 65
CRISTINA DO BODÃO – 65
LÉO BARATELA – 51
LEONARDO IGNEZ – 48
EDUARDO CHAPEIRO – 47
ZILA – 39
FERNANDA ARAUJO ZUCOLOTO – 31
ZEZINHO DO PARANAGI – 29
HILDA MARA – 26
KELLEN MELCHIOR – 24
RENATA DA SILVA – 13
NULOS – 11
BRANCOS – 1
Sertanópolis:
LÉO – 173
CLAUDETE – 161
PÁSCOA – 128
NEI NAMARRA – 124
TIA ROSE – 115
LUCA GARCIA – 114
TIA FABY – 98
NATÁLIA – 97
JANAÍNA BATISTA – 96
ADÃO DOS REIS – 90
LUDGERA BIAZOTTO – 77
BEL – 76
NOELI MACIEL – 76
ROSANGELA RAZABONI – 74
CLEISON FERREIRA – 73
SANDRA TORRES – 69
ZÉ PRETO – 67
VALERINHA – 67
REGIANE SOUZA – 63
ANTONIO PEREIRA – 59
KATIANY PARREIRA – 57
GISELE – 56
TERA LOPES – 50
HILMA DANCINI – 46
TIO EVERSON JÚNIOR – 35
FERNANDO COTRIM – 16
GUILHERME (BORRACHA) – 14
ÉTTORE MAURANO – 1
BRANCOS – 5
NULOS – 32
OBS: Resultado preliminar.