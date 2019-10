Resultado Eleições Conselho Tutelar

Aconteceu no último domingo (06/10), em todo Brasil, as eleições para eleger os novos membros do Conselho Tutelar.

A quantidade de conselheiros eleitos varia de acordo com o número da população de cada cidade, com mínimo de 5 pessoas.

Os eleitos irão atuar no quadriênio 2020/2023.

Agora, os eleitos passarão pelas devidas capacitações e assumirão os cargos em 10 de janeiro de 2020. A escala de trabalho é de 40 horas semanais, incluindo plantões. A missão do conselheiro é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

As informações de resultados foram obtidas junto às prefeituras e departamentos responsáveis em cada município.

Acompanhe os resultados de nossa região, em ordem alfabética de municípios:

Alvorada do Sul:

IVONETE REGANHAN – 320

DAIANE DOS SANTOS – 141

ANTONIO DOS SANTOS – 136

VALERIA CARVALHO – 92

EURICO ARAUJO – 80

FERNANDO CESAR BRUM – 77

ELIANA PIRES – 63

VERA BUFALO – 50

VANESSA WIEGMANN – 40

IVANIL RODRIGUES – 39

JOÃO HENRIQUE DA SILVA – 36

EVA MANOEL DA SILVA – 22

SIMONE MAGRETI – 14

ROSINEIDE SILVA – 12

DANIEL PINETE – 8

MARCOS FRASSON – 6

Bela Vista do Paraíso:

RAFAEL SANTANA/VAQUINHA – 174

GABRIEL DO DIVINO – 152

TIM – 145

DAMARIS SOUZA MENCK – 140

DARCIN – 133

JOÃO BORRACHA – 122

VANDECLEIA LUPPI – 109

LEANDRO ARAUJO – TV PARAISO – 103

LARISSA CAROLINE – 85

CLAUDIA COSTA – 78

LEANDRO TAPECERO – 69

FABRICIA MEIRA – 65

SIRLEY IQUIENE – 61

LUCIANO GOTARDO – 56

MAKARRÃO – 55

FERNANDA GÓIS – 48

SUSANI REIS – 47

LETÍCIA MELO – 46

JOÃO CARLOS – 45

LORENA – 42

RENAN SOUZA – 42

LUCIANA PIRES – 42

NEUSINHA – 41

ANGÉLICA SILVEIRA – 38

FÁBIO MOREIRA – 34

NIL – 32

MARELO – 31

RENATA FONTES – 30

CARLOS FERNANDES – 30

ARILZA PROFESSORA – 29

JOCIELE SILVA – 26

TÂNIA – 24

BRUNO RAFAEL – 24

VALÉRIA ROCHA – 24

MARCOS SUDARIO – 22

FERNANDO MOREIRA – 21

DINA ANDRADE – 21

JANE DUARTE – 21

CAROL DO BANANA – 19

PAULINHA – 17

LUQUELE BRUNO – 16

MILTON FERREIRA – 16

PATRÍCIA FERREIRA – 15

INÊS DANTAS – 13

MARI MELO – 13

MÉIRION (MERY) – 12

MODESTO – 8

JOSI – 6

FABRICIO ALVES FERREIRA – 6

LAYANE – 5

CABO PEDRO – 4

ADRIANA ALMEIDA – 0

TANIA PIRES – 0

EDI CARLOS (MUSQUITO) – 0

VALDIRENE – 0

VOTOS EM BRANCO – 6

VOTOS NULOS – 17

Florestópolis:

IVONE NILES DA SILVA – 249

MARCOS MATHEUS RESENDE ZAMPARONI – 202

WILSON JOSÉ DEL RIO – 199

MARIA APARECIDA DE SOUZA RAVAGNANI – 195

VINICIUS XAVIER CRUZ – 155

MANOEL ALEXANDRE BARBOSA – 136

MARLENE BATISTA DA SILVA – 129

RICARDO FERREIRA LOPES DA SILVA – 121

OZANA TEIXEIRA DA CRUZ – 107

LAÉRCIO BENTO – 100

CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA – 78

JOÃO DOS SANTOS – 72

MARILIA AGUIAR CASAGRANDE – 72

GESLAINE ZANETTE MAIA – 58

VITOR MAICON DE OLIVEIRA – 46

CRISTINA DE LOURDES SILVA – 45

POLLYANA PAULA DA SILVA – 34

NULOS – 28

BRANCO – 5

Jaguapitã:

PAULA FOIANE – 161

DINÁ DO CONSELHO – 121

GABRIEL FELIPE – 97

ELISANGELA MARTINS – 95

DUDA DA FUNERÁRIA – 91

JULIANA LAIS – 88

DANIELLI SOUZA – 81

FERNANDA GEORGETE – 79

DÉBORA DENARDI – 71

STELA PAPA DA SILVA – 67

DAMARIS DO SOLDADO MORAES – 64

LUCIANA NÓBREGA – 61

MARIA EDUARDA ARALI – 55

MILIANE MELO – 52

CRISTIANO CASEMIRO – 52

RAQUEL HEREMAN – 45

NAYARA MEDEIROS – 32

INDIANA CARVALHO – 25

MÁRCIA DO SILVIO POLICIA – 23

JULIENE DOS SANTOS – 16

TATIANA GAMA – 10

ROGÉRIO SILVA – 0

Primeiro de Maio:

LUZIA DO CARMO DE SOUZA – 583

JANE VALKÍRIA DE CAMARGO – 554

ALESSANDRO VAZ DE ALMEIDA – 506

FLAVIA EDUARDA GAZZOLA – 493

SUELI GONÇALVES DE LIMA – 353

NALINE APARECIDA LEONI DA SILVA – 348

SUELLEN CAROLINE DA SILVA ANDREATO – 325

SUELI DE OLIVEIRA AMARAL – 321

NILZA ALVES OLIVEIRA DE SOUZA – 321

EDINA APARECIDA SOUZA DE LIMA – 318

ALICE YAEKO UCHIDA – 254

FRANCISCO MANUEL OLVEIRA DA SILVA – 245

ANA PAULA BONDEZAN – 209

PATRICIA BENELLI DA SILVA – 178

FREDERICO GARCIA WEHNER – 118

JULIO CESAR DA SILVA LUCAS – 91

Prado Ferreira:

ADRIANA ESPOSA DO PICA-PAU – 119

FÁTIMA CARLOTA – 115

RUBIA – FILHA DO CURRILA – 106

TIAGO FILHO DA ELZINHA – 99

CLÓVIS POLÍCIA – 88

LUCIANA CASTELAR ZANOTTO – 77

LUIZ LOCATELLI – 67

ELIAS SALES – 54

MEIRE – FILHA DA D. HELENA – 45

ROGÉRIO PIASSA – 31

GISELDA – FILHA DA PRETA – 28

NULOS – 10

BRANCOS – 2

Porecatu:

LUCAS SANNA – 211

ROSIMEIRE AP DA SILVA – 200

ELEONORA – 187

ANNY FRASSATO – 163

LARISSA JABUR – 147

CÉLIO VIEIRA – 143

MARIA BACHEGA – 117

CLÁUDIA SANTIAGO – 92

ÉDER LUIZ – 88

JAQUELINE GONÇALVES – 79

ALTEMAR DOS SANTOS – 77

DANIEL COSTA – 60

VALMIR DUGULIN – 47

THAIS FERNANDA – 32

BENEDITO MONTEIRO – 16

Rancho Alegre:

RAFAEL SOUZA DOS SANTOS – 155

NATALIA DE OLIVEIRA – 138

ANE CAROLINE DE ARAUJO – 135

ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA – 103

JHENY MARY PRADO – 99

HUGO RAFAEL DA SILVA – 80

HELOISA CRISTINA DE OLIVEIRA – 78

LUCAS HENRIQUE OZETTO – 75

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS – 68

DIEGO ANDERSON DE OLIVEIRA CORREA – 60

Sertaneja:

TINA DO PARANAGI – 118

PATRICIA SOARES – 116

CLEIDE SOUZA STELLATO – 113

FABIANA YOSHI VIEIRA – 104

ARTHUR LEHNEN – 92

BRANCA DO PARANAGI – 87

JÔNATAS SENA – 77

DEBORA OLIVEIRA – 75

ADRIANA NAVIER – 66

ALCIR PICOLOTO – 65

CRISTINA DO BODÃO – 65

LÉO BARATELA – 51

LEONARDO IGNEZ – 48

EDUARDO CHAPEIRO – 47

ZILA – 39

FERNANDA ARAUJO ZUCOLOTO – 31

ZEZINHO DO PARANAGI – 29

HILDA MARA – 26

KELLEN MELCHIOR – 24

RENATA DA SILVA – 13

NULOS – 11

BRANCOS – 1

Sertanópolis:

LÉO – 173

CLAUDETE – 161

PÁSCOA – 128

NEI NAMARRA – 124

TIA ROSE – 115

LUCA GARCIA – 114

TIA FABY – 98

NATÁLIA – 97

JANAÍNA BATISTA – 96

ADÃO DOS REIS – 90

LUDGERA BIAZOTTO – 77

BEL – 76

NOELI MACIEL – 76

ROSANGELA RAZABONI – 74

CLEISON FERREIRA – 73

SANDRA TORRES – 69

ZÉ PRETO – 67

VALERINHA – 67

REGIANE SOUZA – 63

ANTONIO PEREIRA – 59

KATIANY PARREIRA – 57

GISELE – 56

TERA LOPES – 50

HILMA DANCINI – 46

TIO EVERSON JÚNIOR – 35

FERNANDO COTRIM – 16

GUILHERME (BORRACHA) – 14

ÉTTORE MAURANO – 1

BRANCOS – 5

NULOS – 32

OBS: Resultado preliminar.