Reunião discute Segurança Pública

Uma reunião entre o Comando do 15º Batalhão da Polícia Militar e autoridades de Sertanópolis discutiu o caminho para melhorar a Segurança Pública junto à comunidade. Estiveram presentes o Major J. Carlos e o Tenente Conde, o Prefeito Tide Balzanelo, o vice-prefeito Edson Pedro Filho, secretários e os vereadores Wagner do Sindicato, Glauco Ghislere e Leila Pissinati, além de representantes do Rotary Club e da Associação Comercial.

Foi solicitado um reforço no efetivo policial e ações pontuais no final do ano, por ocasião da abertura do comércio à noite. O Major J. Carlos afirmou ser difícil o aumento de policiais, devido a defasagem no efetivo em todo Estado. Segundo ele, “iremos realizar abordagens com a Rotam durante esse período, além de blitz em dias e horários alternados. Nossas equipes de inteligência estarão atuando e vamos fazer o possível para atender as solicitações”, afirmou. O Prefeito Tide adiantou que, em breve as Câmeras de Monitoramento voltarão a funcionar. Também falou sobre um convênio que está sendo assinado com a Secretaria de Segurança para uma parceria entre o município de Sertanópolis e as polícias Militar e Civil. Veja matéria completa em nossa edição impressa, em breve nas bancas.