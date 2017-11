Reunião discute utilização de biomassas

No dia 22 de novembro, um grupo de produtores rurais se reuniram nas instalações da Plantbras/Agroterra em Sertanópolis, para ouvirem uma palestra sobre a utilização de biomassas como forma alternativa na produção de energia. A palestra foi proferida pelo Pres. do Sindicato Rural Patronal, Osvaldinho Terassi, com participação do secretário Wagner, a convite do empresário Toniquinho, sempre preocupado em levar novas informações e tecnologias aos produtores rurais.

Osvaldinho participou de uma visita técnica à Europa, na Itália, Áustria e Alemanha, após receber convite da Faep, no final de outubro. Na comitiva estavam secretários do Governo Estadual, funcionários do IAP de Curitiba, engenheiros da Copel e da Itaipu Binacional, além de 10 presidentes de sociedades rurais do Paraná.

Segundo Osvaldinho, “o aproveitamento de resíduos, de diversos tipos de biomassa, produzem energia e gás, se transformando numa fonte de renda a mais para os produtores rurais. A União Europeia tem como meta, produzir 20% a mais de energia limpa até 2020. Energia que virá da biomassa, eólica e solar. No Brasil, jogamos fora produzindo gás metano durante a decomposição desse material. Sertanópolis possui 56 aviários e, se todos aderissem, poderíamos ser autossuficientes em energia. Na Itália, eles utilizam o milho deles para produzir energia e compram milho barato do Brasil. Com o crescimento mundial, no futuro, as principais riquezas serão a água para consumo humano e a energia. Se o Brasil crescer 1,5% ao ano, em breve teremos um apagão. É hora de começarmos a pensar em fontes alternativas de energia e que, ao mesmo tempo, sejam uma nova fonte de renda para os produtores”, afirmou.

O encontro reuniu dezenas de produtores rurais e foi promovido pelo Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis, em parceria com a Plantbras/Agroterra.