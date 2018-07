Revitalização do lago

O Lago dos Patos, localizado na entrada da cidade de Alvorada do Sul está passando por obras de revitalização. O projeto propõe uma pista de caminhada em paver em toda sua orla, a construção de um deck municipal, revitalização do deck do pescador e do pedalinho, novas placas e lixeiras, tratador de peixes, desembarcadouro com rampa de concreto para barco e Jet Ski, troca de iluminação, revitalização da academia, do parquinho e do píer já existente.

As máquinas contratadas pela prefeitura estão trabalhando, fazendo as obras de reparação no lago. Esta é a 1ª etapa do projeto de estruturação do espaço, desassoreamento da terra que desce das galerias devido as chuvas. As obras estão sendo realizadas integralmente com recursos próprios do município. A segunda etapa da obra será realizada através do convenio SEDU-PAM. A troca da iluminação será realizada com recursos da iluminação pública sendo assim também recursos do município.

Um dos principais destaques do projeto é a pista de caminhada toda em paver, um material com conforto térmico e antiderrapante, contribuindo para diminuir os acidentes nas vias em época de chuva. Ainda possui guias táteis especiais que auxiliam na locomoção de pessoas que são portadoras de deficiência visual. Tudo em perfeita sintonia com o meio-ambiente, facilitando a drenagem da água e reduzindo o escoamento superficial.

Todo o projeto de revitalização teve como base o plano piloto municipal criado em 2008, no primeiro mandato do prefeito Marcos Pinduca. Segundo ele, “estamos assumindo a responsabilidade de propor um ambiente de lazer agradável, seguro e bonito aos moradores e visitantes, priorizando cada vez a vocação turística de Alvorada do Sul.

Estamos transformando nossa cidade. A avenida principal foi refeita e deu um novo aspecto às pessoas que visitam nossa cidade. Agora estamos trabalhando no principal cartão postal do município, que ficará ainda mais belo. É claro que uma obra desse porte causa um certo transtorno, mas em breve, poderemos colher os frutos desse trabalho. Agradeço a compreensão da população”, encerrou.