Saae inaugura Subestação no Setor Leste

No dia 15 de junho, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis – SAAE – inaugurou oficialmente a nova subestação de armazenamento e tratamento de água do Setor Leste da cidade, localizado próximo ao Recinto de Rodeios da Apae. Na obra foram investidos cerca de 1,2 milhão de reais, com recursos próprios da autarquia e aporte da Prefeitura Municipal.

A obra recebeu o nome de Estação de Tratamento de Água Amélia Pissinati Balzanelo, em homenagem à mãe do Prefeito Tide.

O sistema conta com quatro novos poços artesianos que juntos, possuem vazão total de 130 mil litros/hora. Próximo ao Ribeirão do Cerne foi construída uma caixa de recalque com capacidade para 250 mil litros, que irá bombear água numa adutora com canos de 200 mm, num percurso com cerca de 1.700 metros, até o reservatório elevado principal, com capacidade para 550 mil litros, localizado próximo ao Recinto de Rodeios da Apae, no prolongamento da Rua Distrito Federal. No local foi construída uma estação automática de tratamento, pelo processo hidrogel. O novo sistema está interligado na rede de abastecimento e passou por exaustivos testes, antes de ser entregue definitivamente. Futuramente, o local deverá abrigar um posto de atendimento ao público, para emissão de 2ª via da fatura, pedidos de ligação e outros serviços.

O Diretor da autarquia, Claudinei da Silva Barbosa agradeceu por ter participado do processo de construção da nova subestação. Lembrou o diretor anterior, Luiz Carlos Almeida, que iniciou as obras. Segundo ele, “em março de 1969 aconteceu a última inauguração do sistema de captação, adução e distribuição de água em Sertanópolis. Vejam quanto tempo passou e durante todos esses anos, nada mudou. A cidade cresceu e aumentou a demanda. Somente agora foi dado esse grande salto”, enalteceu.

Os problemas vieram e alguns bairros tiveram redução na oferta de água nos horários de pico. Era preciso uma solução e a falta d’água foi resolvido com uma atitude corajosa da administração municipal. O Saae estava com seu faturamento comprometido e não tinha recursos para investir. Em pleno ano eleitoral, o Prefeito Tide fez um estudo de viabilidade econômica e reajustou a tarifa de água para que a autarquia pudesse se tornar autossuficiente economicamente e voltasse a investir. Tide recebeu duras críticas da população e, por um momento, teve sua reeleição colocada em dúvida, devido a medida impopular do aumento na tarifa.

O Presidente da Câmara, José Rogerio dos Santos (Rogerinho) agradeceu a compreensão de todos. “Foram dias difíceis, dias de luta. Com muito trabalho e dedicação conseguimos superar as dificuldades e agora entregamos esta grande obra que trará benefícios para toda Sertanópolis”, sintetizou.

Vitória Balzanelo, irmã do prefeito lembrou emocionada sua mãe. “Em seus conselhos, nossa mãe sempre nos mostrou o caminho certo a seguir. Foi com determinação que você seguiu os ensinamentos de nossa mãe e o resultado está aí”, disse.

Após os agradecimentos do vice-prefeito Edson Filho, o Prefeito Tide falou emocionado sobre as dificuldades que enfrentou. “Estou muito feliz em poder entregar essa obra, principalmente por homenagear minha querida mãe, que Deus a tenha. Agradeço aos vereadores que prestaram à minha família essa linda homenagem. Minha mãe me ensinou o caminho da honestidade. Sei que ela está no céu, feliz por tudo que está acontecendo em Sertanópolis.

Essa é uma obra grandiosa e foi difícil tomar certas decisões. Confesso que chorei muitas vezes, mas nunca perdi a fé. Sertanópolis cresceu e vai crescer ainda mais. Fiquem tranquilos que água não faltará em Sertanópolis. Agora vamos pensar na rede de esgoto, pois quero uma cidade melhor para todos”, afirmou.

Tide ainda agradeceu aos secretários municipais, funcionários da Prefeitura e do Saae, vereadores e o povo pela compreensão, paciência e confiança. Após o descerramento da placa inaugural, o vereador Pastor Antônio e Antônio Pereira, fizeram uma oração para abençoar as novas instalações.