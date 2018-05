Saiba como acompanhar as obras da sua cidade e de todo Brasil – Painel de Obras

As obras do Programa Avançar, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Sincov) agora podem ser acompanhadas com facilidade por qualquer cidadão. O Ministério do Planejamento lançou, nesta terça-feira (24), o Painel de Obras, plataforma que lista 98.499 obras, que representam investimentos de R$ 1,23 trilhão desde 1998.

No site, é possível conferir 27.647 obras do PAC, que totalizam R$ 818 bilhões; 7.558 do Avançar, que chegam a R$ 357,24 bilhões. O Sincov, por sua vez, conta com 63.924 ações que, juntas, somam R$ 52,06 bilhões. O sistema informa também os contratos em andamento e a data estimada de encerramento. Segundo o Planejamento, esses empreendimentos devem ser concluídos até o ano de 2021.

Para conferir o andamento de uma obra, basta acessar o site e clicar em “Acessar Painel de Obras”, no pé da página. Em seguida, é possível filtrar a busca por órgão, obra, ano, estado e cidade. Confira no exemplo abaixo o resultado da pesquisa por “Sertanópolis”:

Na avaliação do Ministério, o Painel de Obras busca eliminar entraves que dificultam a aproximação entre Estado e sociedade. “A transparência e a clareza trazidas por essa ferramenta permitirão o monitoramento da execução das obras”, ressaltou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago.