Saúde do Homem é tema de palestra em Bela Vista

No último dia 21 de agosto, foi organizado um evento dentro da programação local da Campanha Agosto Azul, através do Departamento Municipal de Saúde, abordando os malefícios do tabagismo.

O evento aconteceu no salão social do Rotary Club, com palestra do conceituado médico geriatra, Dr. Marcos Cabrera.

Dezenas de homens de todas a idades compareceram no evento da Campanha que incentiva ações voltadas à promoção e à prevenção da saúde do homem em todo Paraná.

Estiveram presentes o Prefeito Edson Vieira Brene e o Chefe do Departamento Municipal de Saúde, Ricardo Krei Bandolin. Com uma linguagem de fácil compreensão e com muito humor, o bate-papo discutiu tópicos importantes relacionados à saúde do homem, tais como: a prática de atividades físicas, bons e maus hábitos alimentares, envelhecimento saudável, qualidade de vida social e também sexual.

Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Marcos Cabrera tem mestrado em Medicina e Ciências da Saúde pela UEL e doutorado em Ciências Médicas, com área de concentração em Cardiologia, pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também é professor da UEL e titular da disciplina de Geriatria.

Reúne experiências nas áreas da Geriatria e Gerontologia, atuando principalmente em temas sobre o idoso, envelhecimento, geriatria e gerontologia.

AGOSTO AZUL

O objetivo do agosto Azul é motivar uma mudança cultural para que os homens procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com maior frequência, antes que doenças e enfermidades se manifestem de maneira mais grave. Este ano, a campanha faz um alerta sobre os malefícios do tabaco, um dos principais responsáveis pela morte de pessoas em todo o mundo. Quem desejar parar de fumar, deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima e solicitar o encaminhamento para um dos 250 ambulatórios especializados em tratamentos contra o tabagismo no Paraná. O tratamento é realizado por profissionais especializados e tem a duração de um ano.

Por Núcleo de Comunicação