Saúde promove melhorias no setor odontológico

A Secretaria Municipal de Saúde de Florestópolis realizou melhorias na estrutura física do Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Floresta. Além das melhorias, que contou com a aquisição de um gabinete odontológico novo, foram contratadas duas novas dentistas que irão atender a população de Florestópolis, nas UBS do Jardim Floresta e do Jardim Jabur. O prédio recebeu pintura nova e manutenção na parte hidráulica e elétrica.

Foram investidos mais de R$ 12 mil na aquisição do novo gabinete odontológico completo, da marca Unik, com refletor de luz halógena, pedal de comando, capacidade para até 200 kg e garantia de um ano. Segundo a Secretaria de Saúde, Caroline Rici Paduanelo, “as duas novas dentistas, a Thays Rizzo e a Thais Tenan, agora fazem parte do nosso quadro de funcionários e vão atender no horário noturno, das 17 às 21:00 horas, que era um horário que não havia atendimento e a população que trabalha não conseguia ser atendido no horário comercial. É mais uma opção para a população que necessita de atendimento odontológico em horário especial”, explicou.

Além dos equipamentos e melhorias, foram contratadas duas novas dentistas para atendimento em horário noturno. As profissionais foram recepcionadas por Caroline Rici, Secretária de Saúde.