Saúde renova frota

A Secretaria de Saúde de Bela Vista do Paraíso recebeu, no último dia 15 de março, uma ambulância nova e mais três veículos para uso no PSF – Programa Saúde da Família e transporte de pacientes.

Os veículos, entre eles, uma ambulância Renault Master, teve um custo aproximado de R$ 170 mil e foi viabilizado através do empenho do Deputado Estadual Alexandre Curi, que entrou com uma emenda junto ao Apsus e conseguiu a verba para aquisição do veículo.

Também foram entregues três carros da marca Fiat, modelo Mobi, no valor de R$ 40 mil cada um. Segundo o Secretário de Saúde, Ricardo Bandolim, “Os carros serão usados para atender ao programa Saúde da Família. Vieram em boa hora, pois nossa frota, além de sofrer com o tempo de uso dos carros, também tinha deficiências. Agora, com esse reforço, vamos melhorar o atendimento ainda mais”, frisou satisfeito.

O Prefeito Edson Viera Brene agradeceu ao Deputado Alexandre Curi e destacou o trabalho que vem fazendo na área da saúde. “A saúde não é fácil. A gente lida com vidas e isso é um fator importante. O Deputado Alexandre Curi tem sido um grande parceiro de Bela Vista e está fazendo jus aos votos que teve aqui. Se todos que tiveram votos em Bela Vista fizessem ao menos um pouquinho, temos certeza que a nossa situação seria ainda melhor. Obrigado Alexandre Curi por olhar por nossa cidade”, agradeceu.

Por sua vez, Alexandre Curi lembrou de seu trabalho em favor dos municípios. “Nossa atuação municipalista tem procurado atender todos os municípios do Paraná. Bela Vista é uma cidade especial, da qual possuímos um excelente relacionamento com o Prefeito Brene. Sempre que possível estaremos apresentando projetos e emendas em favor do município”, afirmou.