Secretarias de Alvorada do Sul combatem Trabalho Infantil

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Alvorada do Sul participaram do Projeto Integração, visando a conscientização a respeito do combate ao Trabalho Infantil. A data é comemorada mundialmente no dia 12 de junho.

A psicóloga Fernanda Cristina Lopes e a estagiária de psicologia, Priscila Gonçalves Moreno estiveram no Projeto Integração, levando informações para as crianças a respeito do tema Trabalho Infantil.

Para ilustrar o assunto, no dia 12 foi apresentado o vídeo “Meia Infância – O Trabalho Infantil no Brasil Hoje”, produzido em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério Público do Trabalho. Também foram mostrados slides, cuja elaboração foi baseada na cartilha “Brincar, estudar, viver… Trabalhar, só quando crescer”, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho.

Após a apresentação foi oferecido um momento para a fala dos participantes, com objetivo de interagir com os alunos e observar o conhecimento acerca do tema.

No dia 13 de junho, a atividade foi realizada novamente, porém em formato de roda de conversa, dispensando o vídeo e os slides, visto que, por ser um grupo maior de alunos, seria mais rico explorar o tema por meio de interação e troca de informações. Em ambos os dias, posteriormente à fala, foram entregues materiais informativos e lápis referentes ao tema.

Em toda cidade foram espalhados banners e cata-ventos, símbolo que representa a luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo. As cinco pontas do cata-vento representam os cinco continentes, todos articulados, em movimento e sinergia contra o Trabalho Infantil. Além de trazer também o sentido lúdico, que representa a necessidade de brincar, que deve estar presente na vida das crianças.

No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. O município de Alvorada do Sul firmou parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, localizado na cidade de Londrina, que oferta oportunidades de estágio/aprendizagem e preparo para o mercado de trabalho para adolescentes, atrelado à matrícula e frequência escolar. O valor da bolsa auxilio varia de acordo com a carga horária trabalhada.

O Trabalho Infantil está relacionado à falta de responsabilidade dos pais em relação às crianças e adolescentes, mesmo participando de programas sociais de transferência de renda. Alguns ainda submetem seus filhos a situações de violência, ao tráfico de drogas, a prostituição, à condições insalubres e mendicância, deixando evidente a importância do assunto e a necessidade do apoio para modificar essa realidade.