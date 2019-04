Sermusa cria ouvidoria

O Sermusa de Sertanópolis está com um novo canal de relacionamento para pacientes e cidadãos que queiram fazer elogios, criticas, sugestões ou reclamações.

Para falar com a ouvidoria do Sermusa procure a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE presencialmente em dias úteis das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 ou por carta endereçada para: Rua Senador Souza Naves, 487 – Sala 2/fundos – Centro – Sertanópolis – CEP 86170-000.

Os interessados também podem fazer seu contato via e-mail: ouvidoriasermusasertanopolis@hotmail.com ou via telefone através do número (43)3232-8911.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE