Sertanópolis é sede dos Jogos Escolares Macroregional

A cidade de Sertanópolis foi escolhida para sediar a 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, em sua fase macrorregional. A abertura do evento aconteceu no último dia 19 de junho, reunindo 4 núcleos regionais de ensino, num total de 40 cidades e cerca de 100 escolas estaduais. Ao todo, mais de 1.200 atletas estiveram presentes ao evento, promovido pelo Governo do Estado do Paraná, com apoio das Secretarias de Esporte e Turismo, Educação, os núcleos regionais de ensino e da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, através dos Departamentos de Esporte, em parceria com o Departamento de Educação e apoio do Departamento de Obras.

Os atletas disputaram as modalidades de vôlei de quadra, futebol de areia, basquetebol, futsal, handebol, xadrez, tênis de mesa e atletismo. As competições foram realizadas nos ginásios de esportes da cidade e no complexo recém-inaugurado, Área de Lazer Prefeito Benedito Silva Giglio, no Lago Tabocó.

Após a entrada dos pavilhões e das delegações, os hinos do Brasil, Paraná e Sertanópolis foram interpretados por alunos do NAAH/S – Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. O Secretário de Esporte, Fábio Henrique da Costa agradeceu as cidades e escolas participantes. A Chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Luzia Maria de Jesus Alves destacou o nível de qualidade dos equipamentos educacionais de Sertanópolis, desejando um bom evento a todos os participantes. A Secretária de Estado da Educação, Lúcia Cortez Martins disse estar feliz pelo legado que os atuais dirigentes e professores da área da educação estão deixando às novas gerações. Segundo ela, “quando fazemos com amor, o trabalho sai bem feito”, completou.

O Presidente da Câmara, Rogerinho, falando em nome dos vereadores, elogiou os envolvidos no evento, desejando sorte e sucesso a todos, dentro do verdadeiro espírito do esporte. Por sua vez, o vice-prefeito Edson Filho destacou a importância que cada um teve na organização e sucesso do evento. O Prefeito Tide agradeceu aos prefeitos que enviaram suas equipes para participarem dos Jogos Escolares. Falou sobre os investimentos que vem fazendo na área do esporte e da educação. “Nestes dias que vão ficar em nossa cidade, cada um de vocês pode se considerar um sertanopolense. Graças a minha equipe de trabalho, Sertanópolis vem marcando sua presença no estado do Paraná.

Estamos trabalhando para sermos cada vez melhor”, finalizou, ao declarar aberto os Jogos Escolares de 2018.

Para finalizar o evento, houve uma emocionante e bela apresentação de alunos da Apae, maravilhosamente ensaiados pela Profa. Ana Carolina Torezan. A aluna Thalita Bavati de Campos fez o juramento do atleta e o fogo olímpico foi transportado por várias professoras de Educação Física do município. Por fim, a pira olímpica foi acessa por Any Caroline Ferreira.