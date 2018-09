Sertanópolis faz mais 20 km de cascalho

A Prefeitura de Sertanópolis está finalizando o cascalhamento de mais 20 km de estradas rurais. As estradas beneficiadas estão localizadas na Água da Mombuca, Água do Meio e Água do Couro do Boi.

Agora com a nova escavadeira hidráulica, ficou mais fácil para realizar esse tipo de trabalho. Segundo o Prefeito Tide, que está acompanhando as obras, “antes a gente tinha que alugar uma máquina para cortar o cascalho. Agora com a escavadeira, é possível fazer esse serviço de forma mais rápida e barata”, disse.

A adequação irá beneficiar dezenas de famílias e produtores rurais. Além das estradas, também estão sendo feitas melhorias nos chamados “bigodes”, uma espécie de curva de nível à margem das estradas, para retenção da água de chuva. Segundo o Diretor do Depto. de Obras, Aldair José de Santana, “também estamos trocando as linhas de tubos. Antes tinham apenas 4 manilhas de 40 cm. Agora estamos colocando 7 manilhas, com vazão de 1 m de diâmetro. Está sendo preciso devido o aumento no tamanho das máquinas agrícolas”, completou.

Na Água da Mombuca, uma ponte foi recuperada, com a troca do rodante e pranchas. Segundo Tide, “estamos procurando atender toda zona rural, dando prioridade aos pontos mais críticos, as granjas e estradas por onde passa o transporte escolar. Todas as estradas passam por manutenção constante. É claro que, depois das chuvas, um lugar ou outro sofre mais. Mas é só pedir no Almoxarifado que vamos atender o mais rápido possível”, concluiu.

O Departamento de Obras pede aos operadores de máquinas e produtores rurais, que não manobrem implementos agrícolas sobre as estradas, que respeitem os limites e não ultrapassem o plantio dentro da estrada.