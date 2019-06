Sertanópolis faz repovoamento de peixes

No Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de maio), o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Sertanópolis, como parte da Programação de Aniversário da cidade, soltou mais de 15 mil peixes da espécie tilápias, 2 mil peixes da espécie carpa húngara, 2 mil peixes da espécie corimba e mil peixes da espécie carpa colorida. Esses peixes têm tamanho de alevinos e juvenil e, segundo o Diretor do Meio Ambiente, Bruno Brocoli, “todo ano realizamos esse tipo de ação, repovoando o lago”, afirmou.

Dezenas de crianças das escolas municipais foram convidadas para participarem da soltura. Os peixes foram adquiridos de criadouros especializados, com investimentos de cerca de R$ 5.000, através de recursos próprios do município.

O Prefeito Tide Balzanelo estava acompanhado pelo vice-prefeito Edson Filho e os vereadores Antônio Roberto Marques de Souza, Glauco Ghislere e Wagner da Silva. Segundo o Prefeito, “gostaríamos de pedir à população que não pescasse a variedade carpa colorida. Esse peixe é muito dócil. Ele tem o hábito de acompanhar as pessoas quando fazem caminhada. É muito legal. É exótico e bonito. Tem um detalhe: Ele não é bom para comer, pois tem muito espinhos. Então, população de Sertanópolis: Não pesque as carpas coloridas. Se acaso fisgarem alguma, solte no lago novamente”, pediu.

Vice-prefeito Edson Filho esteve presente e auxiliou os alunos na soltura de peixes no Lago Tabocó.

O prefeito Tide Balzanelo e os vereadores participaram da soltura de quase 20mil peixes.