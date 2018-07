Sertanópolis institui Semana Mountain Bike

O vereador Wagner da Silva apresentou projeto de lei instituindo a “Semana Municipal do ciclismo Mountain Bike Sertão”, que foi aprovado por todos os demais vereadores e sancionada pelo Prefeito.

Segundo Wagner da Silva, a justificativa para a apresentação do projeto é o fato de Sertanópolis possuir um grupo significativo de praticantes de mountain bike. Segundo ele, “as condições de nossas estradas rurais, a beleza natural de nosso município, aliado a um terreno com as condições ideais para a prática da atividade, tem trazido cada vez mais os aficionados pelo esporte. Nossa localização, próxima a Londrina, alia a segurança necessária para os praticantes, com paisagens exuberantes da zona rural”, explicou.

A semana será realizada sempre no mês de setembro, com apoio do Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal e supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo, sendo incluída no calendário de eventos do ciclismo paranaense.

Em 2017, em sua primeira edição, o evento foi um sucesso e contou com centenas de praticantes, em várias modalidades. A partir deste ano, além de passar a integrar oficialmente o calendário de eventos do ciclismo paranaense, são esperados um aumento significativo de praticantes da modalidade. Segundo Wagner, autor do projeto, “é preciso difundir a prática saudável do ciclismo, que ajuda na atividade física, no lazer e como meio de transporte, melhorando o trânsito nas vias urbanas. Quero agradecer os colegas vereadores que entenderam o propósito do projeto e aprovaram a lei. Também agradeço ao Prefeito Tide, por sancionar o projeto, sem nenhum veto. A cidade só tem a ganhar”, completou.

Segundo os integrantes do MTB Sertão, Rodrigo Pelizaro, Tiago Trentini e Obadias Durão, “o grupo promove a Volta do Sertão todo ano, em setembro. Esse projeto vem fortalecer e ajudar para que o evento tenha um sucesso ainda maior, dando suporte à organização. Com isso poderemos ajudar ainda mais as instituições da cidade, que serão beneficiadas com o evento (a Volta do Sertão arrecada alimentos não perecíveis que depois são doados para as entidades) ”.

O Grupo MTB Sertão foi criado por amigos de Sertanópolis, que gostam do esporte, com o intuito de divulgar o Mountain Bike, promovendo a saúde e interação entre os participantes, fazendo novos amigos a cada pedalada. “Com isso, aliamos a vontade de fazer o bem ao próximo, através de eventos beneficentes de ciclismo. A participação de cidades da região abrilhanta ainda mais o evento e, este ano, esperamos contar com ainda mais participantes”, completou Tiago Trentini.

Na última semana, no encerramento desta edição, mais uma conquista do vereador Wagner: Um caminhão basculante zero. Detalhes em nossa próxima edição. Parabéns!