Sertanópolis promove Dia do Funcionário Público

O Dia do Funcionário Público Municipal foi comemorado no último dia 28 de outubro. Como era dia de eleição para o 2º turno e a data caia num domingo, a administração municipal de Sertanópolis realizou, na noite do dia 26, uma confraternização com a realização de uma palestra motivacional para os servidores municipais.

Segundo o Prefeito Tide Balzanelo, que estava acompanhado pelo vice, Edson Pedro Filho, “a administração de Sertanópolis é referência em toda região. Nosso município tem feito muitas obras e realizado conquistas importantes. Sempre que pudermos vamos fazer mais e melhor por Sertanópolis. Trabalhamos em harmonia com a Câmara de Vereadores e o funcionalismo”, observou.

A palestra foi realizada por Regina Nakayama, professora de marketing e propaganda, com vários títulos de doutorado. Segundo ela, “iremos abordar três pontos fundamentais. O primeiro será sobre a trajetória profissional de cada um. Aquilo que o funcionário passou para chegar até aqui, sua história de valores com a família e a sociedade. O segundo ponto a ser abordado será o cenário atual, onde cada um tem a chance e a oportunidade de traçar o seu futuro, tomando, portanto, decisões de fazer o melhor. O terceiro ponto é encarar o novo, pois tudo que se vislumbra deve e pode ser aprendido. O novo são as máquinas, a tecnologia, a evolução. Na área profissional isso é importante, pois isso ajuda na melhoria profissional. Vamos também resgatar várias coisas e procurar motivar os funcionários para que tenham cada dia melhor que o outro”, adiantou.

Após a palestra foi servido um jantar aos funcionários presentes.