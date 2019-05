Sertanópolis terá bolo de churros gigante, com 65 metros de comprimento

O Moinho Globo comemora 65 anos de fundação e vai servir à comunidade um bolo de exatos 65 metros de comprimento, produzido em sua própria padaria. O evento será nesta próxima sexta-feira, dia 03 de maio, com início às 8h, no pátio da indústria.

O bolo de 65 metros vai render cerca de 12 mil fatias. Em seu preparo serão usados 456 quilos de mistura para bolo sabor churros, da marca Globo; 228 dúzias de ovos (2.736 unidades), 183 litros de leite e 330 quilos de doce de leite para o recheio. Para a cobertura serão 155 litros de chantili. A decoração prevê também oito mil mini churros.

A confecção do bolo começa no dia 01 de maio, envolvendo seis funcionários. Tudo está computado: serão usados três fornos para 20 fornadas de 50 minutos cada. Já a montagem do bolo vai envolver 20 funcionários: começa às 22h do dia 02 e entra pela madrugada do dia 03 para que tudo esteja pronto às 6h da manhã. Para servir, serão 156 pessoas. Também haverá distribuição de refrigerantes.

Segundo a coordenadora de Marketing da empresa, Mariana Venturelli, todas as pessoas envolvidas no preparo da massa e montagem do bolo possuem experiência de boas práticas de manipulação de alimentos, em razão da segurança alimentar. São técnicos de panificação, padeiros, colaboradores do setor de Controle da Qualidade e demais funcionários capacitados em cursos de Panificação e outros na área de alimentos.

O “parabéns” está marcado para as 8h30. Haverá apresentação da Banda Marcial de Londrina e também serão divulgados os nomes dos vencedores do concurso de redação e desenho promovido pelo Moinho Globo, que envolveu mais de 700 alunos do ensino fundamental, com o tema “O Moinho e a Minha Cidade”.

A expectativa é que participem cerca de três mil pessoas. A coordenadora de Marketing lembra que nos aniversários de 50, 55 e 60 anos da empresa também foram montados bolos com essas respectivas metragens. “Mas este ano é ainda mais especial, pois o bolo será montado e serviço no pátio da nossa nova indústria, inaugurada em 2017, e que é um dos mais modernos moinhos do Brasil. Para toda a equipe é motivo de grande orgulho e comemoração”, resume. “Fica nosso convite especial para toda a comunidade participar conosco desse momento tão importante da nossa história”, reforça Mariana Venturelli.

Em 2014, nos 60 anos, a empresa comemorou com bolo de 60 metros. Desta vez, o bolo de 65 metros será servido no pátio da nova indústria.