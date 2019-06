Shows levam alegria ao Aniversário de Sertanópolis

Não há dúvida que um dos pontos altos das comemorações de Aniversário de Sertanópolis foi a grade de shows e eventos. No dia 05 de junho, no Ginásio de Esportes Teixeirão, em noite de gala, foram escolhidas a Rainha e Princesas da Exposertão 2019. Foram inscritas 10 candidatas com idades entre 14 a 18 anos, que foram avaliadas por cinco jurados, escolhidos especialmente para a difícil missão.

A Rainha escolhida foi Brendha Giovanna Ibanez, tendo como 1ª Princesa, Gabrielly Bronzin Balzanello e a 2ª Princesa Indiamary Rafael de Paula. Na sequência aconteceu a apresentação do grupo de dança do Instituto Eulália Zanin, que mostrou um número de dança de rua. Logo após, um grupo de Ginástica Rítmica Desportiva de Londrina, com integrantes nas categorias infantil, juvenil e adultos, da Seleção Brasileira de GR mostrou uma belíssima apresentação ao público presente. Elas foram comandadas pela técnica Dayane Camillo, que integrou a Seleção Brasileira Juvenil.

No dia 06, um dos shows mais esperados: A dupla Bruno e Barreto levou milhares de pessoas ao Lago Tabocó, onde estava montada toda a estrutura de shows e a praça de alimentação, que ficou a cargo de escolas e entidades do município. Antes do início da apresentação, o Prefeito Tide recebeu a visita da Prefeita de Primeiro de Maio, Bruna Casanova e do Deputado Estadual Alexandre Curi. Ainda estavam presentes no palco vários vereadores e secretários municipais. A Prefeita de Primeiro de Maio, Bruna Casanova, parabenizou a cidade e pediu que “Deus abençoe o povo desta cidade maravilhosa”. O Deputado Alexandre Curi foi outro que parabenizou o município e lembrou algumas emendas que beneficiaram a cidade. O Prefeito Tide afirmou que irá trabalhar pelo município “até o último dia do mandato”, disse sob aplausos.

No dia 07 o show ficou a cargo da excelente dupla João de Souza e Bonifácio. No encerramento, no sábado, dia 08, o show foi da afinadíssima dupla Davi e Fernando, que colocou para dançar os milhares de pessoas que compareceram ao evento.

A organização e a estrutura montada receberam elogios da população. Embora a temperatura estivesse esfriada um pouco, o calor humano fez a diferença e agradou geral.

Vice-Prefeito Edson Filho, parabenizou Sertanópolis e a população pela festa em comemoração aos 85 anos.

Vencedora do Show de talentos Renata Castro representando a Confraria a Viola na companhia de Renato Nunes, Eduardo Medeiros e Devoneis Mudinute levaram o primeiro prêmio

Apresentação da Confraria da Viola.

