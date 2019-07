Sicoob Ouro Verde reinaugura agência em Londrina

No dia 1º de julho, o Sicoob Ouro Verde reinaugurou uma de suas agências em Londrina. O ponto de atendimento localizado na Av. Saul Elkind mudou para um novo endereço, que tem pelo menos duas vezes a área do imóvel anterior e está em uma localização de fácil acesso.

Participaram do evento conselheiros, diretores, colaboradores e cooperados do Sicoob na região, além de membros da comunidade, imprensa e autoridades, como o vereador Ederson Junior Santos Rosa. Em seu discurso, o vereador, relembrou as ações em prol da comunidade realizadas pela cooperativa mesmo antes de instalar seu ponto de atendimento nos Cinco Conjuntos, bairro onde está localizado o PA, que hoje é um importante polo comercial e industrial de Londrina.

Dentre as parcerias já estabelecidas pelo Sicoob junto à comunidade local, Ederson citou a Biblioteca Digital Comunitária como uma importante ferramenta social.

Em sua fala, o presidente do Sicoob Ouro Verde, Sr. Rafael de Giovani Netto, reiterou que a cooperativa continuará investindo na Zona Norte, dentro do seu propósito, promovendo desenvolvimentos para seus cooperados e para toda comunidade, diferentemente de outras instituições financeiras que “exportam” o capital acumulado. Além disso, divulgou a todos os presentes os próximos passos do plano de expansão do Sicoob Ouro Verde: as primeiras inaugurações no estado de São Paulo, que ocorrerão nos meses de julho e agosto nas cidades de Campinas, Hortolândia e São Carlos, e nos meses seguintes na capital, nos bairros do Brás e Bom Retiro.

O gerente Eugenio Chinellato, conta que a expectativa da equipe da agência com a reinauguração é grande. “Vamos oferecer a nossos cooperados um ambiente moderno e confortável, com mais comodidade e um estacionamento exclusivo. Com certeza faremos bom negócios no novo espaço”, conta.

O novo endereço da agência do Sicoob Ouro Verde é Av. Saul Elkind, 2970.