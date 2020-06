Sicredi União lança campanha Eu apoio a Economia Local

A campanha “Eu apoio a economia local”, idealizado pelo sistema Sicredi, foi lançada, oficialmente, pela Sicredi União PR/SP nesta terça-feira, 23 de junho. Com isso, todas as agências da cooperativa de crédito, que atua no Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste paulista, iniciam ações para incentivar o consumo de produtos locais de todos os ramos de negócios.

“Acredito muito nessa campanha e queremos que ela seja relevante para associados, e percebida por toda a comunidade”, disse o diretor-executivo da Sicredi União, Rogério Machado, no lançamento da campanha.

Segundo ele, o movimento começou no Sicredi, teoricamente em 2014, quando surgiu a ideia de resgatar o modelo de criação do sistema Sicredi, que era de se aproximar dos empresários locais. “Em 1985, a cooperativa Sicredi União PR/SP começou dessa forma e agora queremos resgatar essas iniciativas”, lembrou.

A campanha “Eu apoio a economia local” terá várias frentes de ação, desde parcerias com entidades em cada localidade, ações que ajudem o produtor e empresário a venderem, até distribuição de material de comunicação indicando a participação no movimento.

“Acredito que esse é o futuro em termos de cooperativismo e união. É um movimento que visa desenvolver embaixadores, de provocação aos nossos comércios locais”, classificou David Conchon, superintendente de Negócios da Sicredi União.

Para o gerente de Marketing da cooperativa, Diego Menão, trata-se de um momento muito nobre para a Sicredi União, pois essa campanha visa resgatar o DNA do Sicredi, que já faz esse movimento de apoio à economia local desde 1902, quando surgiu o Sicredi, que foi a primeira cooperativa de crédito do país.

Estratégias

A estratégia da campanha será impactar positivamente diversos públicos, desde pequenos comerciantes e produtores rurais, para que se sintam apoiados pela campanha; associados do Sicredi, para que contribuam com a divulgação das mensagens e aproveitem oportunidades de negócio que possam surgir com ela; e consumidores, para que se conscientizem sobre seu papel na movimentação da economia de suas regiões por meio de seu comportamento de consumo. A iniciativa também convida entidades e os meios de comunicação para se engajarem e fortalecer a propagação do movimento.

Um hotsite também será criado para servir de fonte de informações sobre a iniciativa e ferramenta de apoio aos empreendedores locais. O espaço disponibilizará conteúdos em vídeo e e-books com dicas de como trabalhar os negócios nos meios digitais e uma plataforma de personificação de peças digitais de divulgação, além de acesso a outras ferramentas que podem auxiliar na gestão do empreendimento.

A prioridade de relacionamento com fornecedores locais é uma política do Sicredi por meio da atuação das suas 110 cooperativas de crédito. Só em 2019, foram mais de R$ 550 milhões injetados na economia, por meio de pagamentos a fornecedores locais pela instituição.

Marketplace do Sicredi potencializa negócios locais

Para fomentar as interações comerciais entre seus associados, a instituição disponibiliza desde 2019 o Sicredi Conecta, aplicativo de marketplace que permite a eles fazerem anúncios e vendas de produtos e serviços, sem cobrança de taxas por isso. A solução tecnológica impulsiona empreendedorismo em diversos setores da economia e regiões do país.

A solução já é utilizada por cooperativas de crédito filiadas ao Sicredi em 15 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Fonte: Assessoria de Comunicação.