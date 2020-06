Sicredi União PR/SP desenvolve apoio on-line a professores e dá dicas de atividades para manter as crianças em ação

Manter as atividades escolares e recreativas dentro de casa é um desafio para pais, crianças, alunos, professores. A pandemia do coronavírus virou a vida de todo mundo de pernas para o ar. Mas soluções criativas têm contribuído para tornar o trabalho mais leve.

A Sicredi União PR/SP desenvolveu ações, disponíveis em seu site, para auxiliar os professores das escolas participantes do Programa A União Faz a Vida a planejar e desenvolver suas tarefas tanto no aspecto pedagógico quanto tecnológico. A ação se junta a outras selecionadas por especialistas do Sicredi para manter as crianças ativas, brincando e aprendendo ao mesmo tempo.

Confira

Apoio on-line aos professores

As escolas, professores e alunos participantes do Programa A União faz a Vida (PUFV), desenvolvido há mais de 10 anos em 75 municípios do Paraná e de São Paulo, onde a cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP atua, ganharam um forte aliado para contribuir na continuidade da transmissão do conhecimento, agora via on-line.

A primeira delas, e já disponível desde a última sexta-feira (29), no site da cooperativa, no endereço http://sicrediuniao.coop.br/pufv/, é a Biblioteca Virtual, contendo material de apoio ao ensino desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental, passando também pela educação inclusiva.

O Apoio On-line envolve suporte ao home office e atendimentos em grupo on-line, pela assessoria pedagógica do Programa A União faz a Vida, atendendo as demandas dos educadores tanto na parte pedagógica quanto na parte tecnológica. Os atendimentos em grupo terão início dia 15 de junho.

“A ideia de criar essa ação veio após a realização de uma pesquisa com professores em que identificamos as suas necessidades. Fizemos uma live com eles para alinharmos as ações e nossa equipe, junto com os assessores pedagógicos do programa, montou todo esse trabalho que irá auxiliar os professores nesse momento”, informa Gisely Almeida, assessora da área de Responsabilidade Social da Sicredi União PR/SP.

O analista de Desenvolvimento do Cooperativismo e Responsabilidade Social da cooperativa, Helder Reggiani Vitorino de Souza, complementa que a biblioteca será alimentada mesmo após o cenário atual passar.

O Programa “A União Faz a Vida” é a principal iniciativa social da Sicredi. É desenvolvido em escolas municipais, particulares e entidades de educação inclusiva como apoio ao trabalho pedagógico, propondo um novo jeito de ensinar, onde o aluno é também protagonista na construção do saber. Este ano, o programa completa 25 anos em âmbito nacional.

Aprender brincando

Confira opções selecionadas por especialistas do Sicredi para ensinar educação financeira de maneira divertida e aumentar o repertório de brincadeiras.

A pandemia do novo coronavírus e as consequentes medidas de isolamento social trazem um desafio extra para as famílias com crianças. Com a suspensão das aulas nas escolas é preciso criatividade para continuar reorganizando as agendas, além de adequar horários específicos para as atividades em família, os estudos e as brincadeiras.

Nesse período, a situação econômica também está alterando a rotina de muitas famílias brasileiras que buscam no planejamento e no corte de gastos extras uma alternativa. Especialistas garantem que é importante aprender a lidar com o dinheiro desde cedo. Por isso, e para ajudar as famílias que já esgotaram o repertório de atividades com as crianças, o Sicredi preparou algumas dicas de atividades de educação financeira e brincadeiras fáceis de fazer, que trazem conhecimento de maneira lúdica e divertida.

Dicas de brincadeiras

1 – Lições financeiras com a Turma da Mônica – Os desenhos animados são um sucesso entre a garotada, mas em tempos de isolamento social vale investir também em produções que agregam conhecimento. Dicas de educação financeira e sobre como economizar estão presente nos desenhos animados da Turma da Mônica feitos em parceria com o Sicredi. São três animações que trazem como tema central questões como: de onde vem o dinheiro, orçamento familiar e a recompensa de quem sabe administrar os gastos. Os desenhos animados podem ser assistidos no canal oficial do Sicredi no YouTube. “Desenvolvemos várias iniciativas de educação financeira porque acreditamos que os conceitos aprendidos na infância ficam por toda a vida. Uma criança que sabe de onde vem os recursos e entende as relações de consumo, a importância do planejamento e do hábito de poupar terá mais chances de evitar dívidas no futuro”, explica o presidente nacional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

2 – Jogos de tabuleiro – Conhecidos entre crianças de várias gerações, os jogos de tabuleiro ajudam a reunir pessoas de várias idades que moram na mesma casa. Alguns jogos, como os tradicionais Monopoly e Banco Imobiliário, estimulam a capacidade de raciocínio e negociação dos participantes. Durante a partida, as crianças também podem aprender a planejar o uso de recursos e fazer investimentos. Como a brincadeira normalmente reúne jogadores de várias idades, os jogos também podem ser uma oportunidade para as crianças aprenderem as nuances do mundo dos negócios.

3 – Quiz e atividades na internet – Com o objetivo de ensinar educação financeira de uma maneira leve e divertida em diferentes plataformas, o Sicredi lançou um conteúdo especial sobre educação financeira também disponível na internet. A página traz opções de quiz, livro de atividades e desenhos para pintura. Os conteúdos podem ser trabalhados envolvendo adultos e crianças e promovem uma reflexão sobre planejamento financeiro. O projeto Tranformando.com.vc com a iniciativa “Fica em Casa” também reúne dicas e orientações de atividades para fazer com as crianças tornando a quarentena um momento de diversão e aprendizagem. “A melhor coisa que pode acontecer com uma criança é desenvolver todos os seus sentidos com música, dança, teatro, brincadeiras, jogos de montar, pinturas e desenhos. Todas essas atividades são importantes, pois desenvolvem a coordenação visomotora. Na brincadeira, as crianças também estão desenvolvendo atenção e concentração”, explicou o mestre em Educação Marcos Meier, durante uma live transmitida pelo projeto Transformando.

4 – Exploração em Casa – Nessa atividade é possível estimular a curiosidade das crianças. Para brincar basta provocar a formação de uma “Pergunta Exploratória”. É preciso incentivar a criança a encontrar, dentro de casa, algum tema que ela gostaria de saber as respostas. Use pontos estratégicos da casa, como a cozinha ou a sala, para estimular a descoberta. Definida a pergunta, a criança pode partir para a “Expedição Investigativa” desbravando o ambiente que ela pretende explorar e com as questões que podem ser respondidas pelos adultos, com os conhecimentos já obtidos, ou também com ajuda das tecnologias ou outras formas de pesquisa. A atividade pode ser concluída com a criança conversando sobre tudo que aprendeu com a exploração. A brincadeira é inspirada no Programa A União Faz a Vida, principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi. “A metodologia propõe uma aprendizagem participativa tendo o diálogo como premissa básica. O programa já impactou mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em todo o país”, afirma a assessora de Desenvolvimento do cooperativismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, Alyne Lemes.

5 – Imaginação para comprar e vender – Pais e filhos podem se divertir juntos com uma loja, um restaurante ou um supermercado fictício. Vale usar a imaginação e revezar para escolher qual participante vai comprar ou vender os produtos. Com a brincadeira é possível estimular a capacidade de raciocínio e negociação, treinar a habilidade de calcular e ainda auxiliar na reflexão sobre preço dos produtos e a compra consciente.

Fonte: Assessoria de Comunicação.