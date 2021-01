Sicredi União PR/SP distribui R$ 16,27 milhões aos associados

A Sicredi União PR/SP terminou o ciclo estratégico 2016-2020 cumprindo todos os objetivos, entre eles o de ter 110 agências e o de ser uma das três maiores cooperativas de crédito do Brasil. Os indicadores estão sendo apresentados em 110 assembleias de núcleo, uma para cada agência. Os eventos tiveram início em 14 de janeiro e terminarão em 9 abril em dois horários: às 10 e às 17 horas – a programação está disponível em https://sicrediuniao.coop.br/assembleias

Entre os resultados está a distribuição de R$ 16,27 milhões aos associados, entre remuneração do capital social e participação proporcional aos negócios com a cooperativa. Outra conquista foi que os ativos totais atingiram R$ 7,4 bilhões, 43% a mais do que o ano anterior. As operações de crédito chegaram a R$ 3,1 bilhões, um crescimento de 23%. Já o patrimônio líquido alcançou R$ 565 milhões, o que representa 109% do estipulado no planejamento estratégico. “Foi o melhor resultado da história da cooperativa, que tem 35 anos. Estivemos ao lado dos associados que precisaram de crédito neste período de pandemia e dos produtores rurais, que puderam financiar equipamentos, maquinários e a expansão dos seus negócios. Também realizamos programas sociais que contribuem com a geração de renda, a educação e a sustentabilidade”, diz o presidente Wellington Ferreira.

Nas assembleias de núcleos são apresentadas a prestação de contas dos negócios e resultados referentes a 2020, objetivos para o ano, destinação do resultado e dos recursos do Fates, além de ser realizada a eleição do Conselho Fiscal – os resultados também estão disponíveis no site da cooperativa.

Para garantir o cumprimento dos decretos municipais e o distanciamento social, os associados devem confirmar a participação junto aos gerentes de cada agência.

Em 12 de abril será realizada a Assembleia Geral Ordinária, ratificando as decisões das assembleias de núcleo junto aos representantes dos 139 núcleos da cooperativa.