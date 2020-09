Sicredi União PR/SP inaugura agência modelo em Londrina

A cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP completa 35 anos no próximo dia 25 de setembro e vai comemorar a data inaugurando uma agência modelo, com conceito inédito no país, e a cidade escolhida foi Londrina (Norte do Paraná). A comemoração será dupla. Além do ineditismo do modelo e do conceito, esta será a 110ª agência da Sicredi União e, com ela, todas as metas do ciclo de planejamento estratégico da cooperativa serão atingidas. A inauguração da agência Ayrton Senna será no dia 25, às 20 horas, com transmissão on-line, pelo canal da Sicredi União PR/SP no YouTube.

O novo endereço, na avenida Ayrton Senna (na gleba Palhano), traz um conceito diferenciado de atendimento oferecido por instituições financeiras, inspirado em modelos encontrados na Alemanha, França, Inglaterra e China e completamente diferente dos modelos brasileiros.

Com cerca de 768 metros quadrados, o espaço é denominado Conecta, nome que vem ao encontro do que a diretoria da cooperativa de crédito buscava quando iniciou o projeto. “Nosso objetivo era trazer uma nova experiência aos cooperados quando pensassem em ir a uma agência. Queremos que ele se sinta indo ao encontro de momentos interessantes, onde poderá fazer bons negócios, encontrar amigos, tomar um café, obter informações e até mesmo trabalhar no espaço”, comenta o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira.

Para proporcionar essa nova experiência à comunidade – e não só aos associados – a agência tem um projeto arquitetônico diferenciado e oferece outros serviços além dos financeiros. Logo ao chegar ao Espaço Conecta, o associado ou não encontrará uma loja Carrinho Cheio, onde poderá adquirir produtos de conveniência sem ter que abrir a carteira. Ele usará apenas o aplicativo do seu celular para escanear as mercadorias que quiser e finalizar a compra pelo próprio telefone. Na loja não haverá vendedor.

Mais à frente, terá uma cafeteria – a Casa Taste, do grupo Apetit. E ao lado, mais um ambiente, com estante com pé direito duplo, onde sempre terá à venda produtos de associados e que funcionará na base da confiança. Ou seja, pegou, pagou, sem que haja interferência de vendedores. O pagamento será feito por meio de cartão de crédito ou débito, utilizando maquininha Sicredi.

No fundo, estará a agência, que funcionará no modelo Smart, com equipe gerencial para orientar negócios e investimentos e prestar todas as informações que o associado precisar. O gerente Renan Henrique Boareto de Almeida observa que o primeiro objetivo da agência é que as pessoas tenham uma nova experiência com instituição financeira e que, segundo ele, será o modelo do futuro. “Não teremos caixa físico ou eletrônico na agência. O modelo é 100% smart”, comenta.

Outro espaço que traz o DNA da inovação é a Sala de Reuniões, equipada com tecnologia que proporciona a realização de reuniões on-line, lives e ainda jogos eletrônicos, para momentos de descontração. “Tudo na agência foi pensado para fortalecer conexões entre associados e cooperativa, para criar pontos dentro da comunidade e apoiar as transformações locais”, destaca o gerente Renan de Almeida. Ele informa que a escolha do bairro em Londrina se deve à forte migração de empresas e serviços para aquela região, além de uma grande concentração de equipamentos de lazer, gastronomia e entretenimento.

Parceiros

O Carrinho Cheio e Casa Taste são os parceiros da Sicredi União PR/SP. A Casa Taste é um novo modelo de negócio da empresa Apetit, de refeições corporativas. “Para nós é um novo segmento que começa a surgir no varejo e que vem de nossa experiência de atender refeições corporativas. Fomos montando a Casa Taste num “conceito in”, aprendendo como faz esse atendimento e a partir daí montamos a Casa Taste para o varejo”, explica o diretor executivo da empresa, Sérgio Freitas. Esta será a segunda Casa em Londrina. “Trazemos um modelo disruptivo, num conceito de aconchego, numa work station, onde se pode tomar um café e um lanche, e trabalhar ao mesmo tempo”, complementa.

Para o Carrinho Cheio, também é a primeira experiência de parceria com uma instituição financeira. A empresa de varejo, com base em tecnologia (retailtech) nasceu em Londrina, como formato de delivery e evoluiu para lojas físicas autônomas, ou seja, sem vendedores e caixas para cobrança. Hoje, a Carrinho Cheio é a única loja nesse modelo em Londrina, com uma unidade 100% autônoma no espaço Carba Mall, próximo ao Catuaí, e agora com essa nova unidade no espaço Conecta. “Essa parceria está sendo muito legal e inesperada. A Sicredi abriu esse espaço para nós e vamos trabalhar muito para que seja um case de sucesso”, comenta o empresário Felipe Scarinci Lanza.

Arquitetura e integração

Neste projeto da agência Ayrton Senna, a arquitetura foi uma grande aliada para que a Sicredi União atingisse o objetivo de oferecer à comunidade um espaço integrado, onde os associados pudessem ter uma nova experiência quando o assunto for “ir ao banco”. A arquiteta responsável pelo projeto, Vanessa Shirakura Rodrigues, explica que os diferenciais da obra proporcionam essa experiência aos associados. “Não temos portas giratórias, os espaços são bem integrados, tem uma permeabilidade visual. A ideia foi fazer uma reinterpretação de agência e fizemos isso pela arquitetura”, explica.

A flexibilidade do projeto permitiu criar novas conexões. Assim, sócios e não sócios da agência podem usufruir do espaço, seja para tomar um café, ler um livro, trabalhar, se reunir com um cliente. A agência em si fica nos fundos, com atendimento mais reservado quando necessário, pois o objetivo é que o associado possa ser atendido em qualquer espaço.

Outro diferencial do projeto são as tubulações aparentes, deixando o ambiente mais contemporâneo. Foram utilizados jardim vertical e muxarabi de madeira, dando mais conforto ao espaço. “Projetamos também salas para a comunidade, onde poderão ser realizadas palestras, exposições de arte, reuniões e eventos em geral. Uma das salas tem linguagem mais descontraída, com arquibancadas, pufs e um fechamento em vidro deslizante que permite integrá-la ao mezanino e ser utilizada para eventos maiores”, informa a arquiteta.Ela também aponta como ponto marcante da obra a estante com pé direito duplo, onde serão expostos para venda, de forma itinerante, produtos de parceiros da cooperativa.

Imagens internas do projeto da nova agência Sicredi que será inaugurada em Londrina.

Fonte: Assessoria de Comunicação.