Sicredi União PR/SP lança webserie para descomplicar Plano Safra

O Plano Safra 2020-2021 será lançado neste mês, com expectativa de juros menores do que da safra atual. Essa linha de financiamento permite aos produtores custear todas as atividades do ciclo, do plantio à colheita, e são voltadas para agricultura familiar, produtores de médio porte e grande porte, com subsídio do governo federal.

Para ajudar os produtores a entender mais detalhes do funcionamento do Plano Safra e de como acessar os recursos, que estarão disponíveis a partir de 1 de julho, a Sicredi União PR/SP vai realizar uma websérie com especialistas. Em encontros ao vivo, transmitidos pelo Youtube, com interação com os espectadores, os encontros se transformarão em outros materiais de divulgação, como podcasts, minivídeos nas redes sociais, spots e mídia espontânea.

Batizado de ‘Prosa com o produtor’, o projeto que tem o objetivo de descomplicar o Plano Safra terá início na próxima terça-feira (dia 9), às 16 horas. Produtores rurais de todas as regionais da cooperativa – norte e noroeste do Paraná, centro e leste paulista – receberão links para participar das transmissões ao vivo.

O tema do primeiro episódio será ‘Plano Safra – O que vem por aí?’, com participação do gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi União, Vitor Pasquini; do economista da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) Jefrey Kleine Albers; e do presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Marcos Junior Brambilla.

No dia 18 de junho, às 15h30, o tema será ‘Novidades do Plano Safra’. Em 2 de julho, também às 15 horas, o assunto será ‘Informações técnicas’, e em 15 de julho, às 15 horas, ‘Plano Safra para o produtor rural’. A transmissão será feita pelo Canal do Youtube Sicredi União PR/SP.

