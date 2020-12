Sicredi União PR/SP recebe duas premiações no Top de Marcas Londrina

Instituição foi a grande vencedora na categoria Top Valor e a marca mais lembrada no ramo cooperativa de crédito

Manter um relacionamento próximo de seus associados sempre fez parte dos propósitos da Sicredi União PR/SP e essa escolha é percebida pela população. Foi o que mostrou o resultado do prêmio Top de Marcas Londrina 2020, divulgado na última sexta-feira, e que colocou a cooperativa de crédito como a grande vencedora da categoria Valor. Além dessa premiação, a cooperativa recebeu o prêmio, na categoria Seviços, de banco cooperativo mais lembrado pelos entrevistados.

A categoria Top Valor é indicada por um júri formado por profissionais atuantes no mercado de comunicação e marketing londrinense. Eles escolhem, dentre as marcas vencedoras da pesquisa Top de Marcas, as que mais se destacaram ao longo do ano na comunicação com os seus públicos e no relacionamento com a sociedade.

A Sicredi União PR/SP teve uma atuação ainda mais próxima dos associados e da sociedade nos últimos meses, buscando amenizar os efeitos da pandemia para toda a comunidade. “Nós sempre procuramos inovar e todos os dias iniciamos nosso trabalho com a meta de estar perto do associado. Nesse período de pandemia, mais do que nunca, estivemos próximos de nossos associados e comunidade, disponibilizando tecnologias e incentivando a economia local”, comenta o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira.

Uma das ações lançadas no período da pandemia foi a campanha “Eu coopero com a Economia Local” e a disponibilização para todos do aplicativo Conecta, permitindo que os associados anunciem e vendam produtos e serviços entre si. Esse aplicativo já existia, mas registrou um aumento exponencial nesse período de isolamento social. “Não estivemos distantes de nossos associados em nenhum momento, especialmente, nesse período de pandemia”, observa Wellington Ferreira.

Ele comenta que o momento exigiu algumas mudanças, mas a comunicação com seus públicos sempre esteve entre as prioridades da Sicredi União PR/SP. “Tivemos que ser mais cautelosos, até para preservar a saúde de nossos associados e de nossos colaboradores, mas o contato com nossa equipe nunca foi dificultado. Foram realizadas lives – a grande novidade – e estreitados os contados por fone, whastapp, e cuidados redobrados para receber os que realmente precisavam de atendimento pessoal”, comenta.

A reputação da cooperativa é construída dia a dia, destaca Ferreira. Além dos serviços cotidianos prestados por instituições financeiras, a Sicredi União também tem forte atuação na sociedade, seja estimulando o comércio local, seja atuando com programas sociais que buscam o desenvolvimento social.

A Sicredi União PR/SP é a maior cooperativa do sistema Sicredi do país. Possui 110 agências, cerca de 400 mil associados, entre titulares, cotitulares e poupadores; 1.300 colaboradores; atua no Norte e Noroeste do Paraná e Leste e Centro-Leste Paulista; possui R$ 6,9 bi em ativos e patrimônio líquido de R$ 518 milhões. “Esses números dizem muito sobre como construímos nossa visibilidade. Enquanto muitas instituições financeiras fecham agências, nós abrimos. E não são agências nos formatos tradicionais. Inovamos e criamos espaços de relacionamento”, reforça o presidente.

A gerente Carla Sonoda, da Regional Norte da cooperativa, acrescenta que a palavra-chave da Sicredi União sempre foi relacionamento. “Gostamos de olhar olho no olho de nossos associados, saber como eles estão, do que estão precisando e como podemos ajuda-lo a ter sucesso”, diz ela.