Sindicato Rural concluiu cursos em novembro e dezembro

Entre os dias 27 e 29 de novembro, o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis, em parceria com o Senar/PR, realizou o curso de Agricultura de Precisão, sob orientação do Instrutor Mauro Moreira dos Santos.

O curso tinha como objetivo, reconhecer as tecnologias de precisão disponíveis para a agricultura. Foram inscritos 10 alunos, com carga horária de 24 horas. Entre os assuntos apresentados, estavam as diferenças entre a agricultura convencional e a agricultura moderna. As aulas abordaram ainda as formas de amostragens de solo, sensores de solo, de plantas, pragas e doenças, além do monitoramento de colheita.

Nos dias 03 e 04 de dezembro, em parceria com o Senar e a empresa Seara, realizaram o curso NR 35 – Trabalho em Altura. O curso mostrou como empregar as técnicas corretas de trabalho em altura para agroindústrias, garantindo segurança e integridade física dos envolvidos direta ou indiretamente.

Foram inscritos 8 alunos, que tiveram 16 horas de carga horária. O curso é obrigatório para questões de segurança das empresas e agroindústrias.

Nos dias 06 e 07 de dezembro, em parceria com o Senar e a APAE, foi realizado um curso de panificação. O curso foi ministrado por Maria Luzinete Pina Zanin e tinha como objetivo desenvolver e ensinar sobre produtos panificáveis, aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene.

Foram inscritos 10 alunos, que obtiveram 16 horas de carga horária.

Nos dias 10 e 11 de dezembro, em parceria com o Senar e a empresa Moinho Globo, foi realizado um curso de Primeiros Socorros. O curso visava preparar o participante para iniciar procedimentos de socorro emergencial em caso de necessidade. Foram inscritos 10 alunos, com 16 horas de carga horária.