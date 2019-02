Sindicato Rural inicia ano com três cursos no mês de janeiro

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis iniciou 2019 promovendo três cursos de capacitação para produtores rurais e trabalhadores do agronegócio.

Entre os dias 14 e 18 de janeiro, em parceria com o Senar PR e a empresa Pedro Favoreto Filho, foi realizado o curso de Operação e Manutenção de Colhedora Axial, Norma NR 31.12.

Foram inscritos 09 alunos, o número máximo permitido pelo Senar, com 40 horas de carga horária. O objetivo do curso foi o treinamento de funcionários e operadores na manutenção, operação e regulagem de colhedoras de grãos do modelo axial, com total segurança e eficiência. O curso foi ministrado por Silvana de Fátima Ribeiro Olzewski, de Ponta Grossa.

Entre os dias 17 e 18 de janeiro, foi realizado o curso NR 20, de segurança de inflamáveis e combustíveis, nível intermediário. Este curso foi promovido em parceria com o Sindicato Rural, Senar e a empresa Moinho Globo. O curso serviu para contribuir com a gestão de segurança e saúde no trabalho nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.

Foram inscritos 12 alunos, de um máximo de 15 inscrições permitidas pelo Senar. A carga horária foi de 16 horas.

Outro curso realizado durante o mês de janeiro foi o de Operação e Manutenção de Colhedora Tangencial, NR 31.12.

Foram inscritos 9 alunos, número máximo permitido pelo Senar. O curso serviu para realizar a operação, manutenção e regulagem de colhedoras de grãos do modelo tangencial, com total segurança e máxima eficiência. A carga horária foi de 40 horas e o curso foi realizado entre os dias 21 e 25 de janeiro.