Sindicato Rural mantém atividades no final do ano

O Sindicato Rural de Sertanópolis realizou em parceria com o Senar-Pr e a empresa Seara, o curso de Brigada de Incêndio, com objetivo para atuar na prevenção e combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

O treinamento aconteceu entre os dias 19 a 21 de novembro e foi ministrado por Marcelo Silveira dos Santos, de Maringá/Pr, com carga horária de 24 horas. Participaram 13 alunos inscritos.

Nos dias 19 e 23 de novembro, o Senar-Pr em parceria com a empresa Pedro Favoreto Filho, realizou o curso de Trator Agrícola NR 31.12.

Com objetivo de empregar técnicas seguras na operação, regulagem e manutenção de tratores agrícolas, o curso teve duração de 40 horas e foi ministrado por Silvana de Fátima Ribeiro Olzewiski, para 9 alunos.

Nos dias 20 e 21 de novembro em parceria com o Senar-PR e a empresa LCA Alimentos, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado.

O curso foi ministrado pelo instrutor Clovis Michelim Bisuz, para 10 alunos, com carga horária de 16 horas. O treinamento tem objetivo de atualizar o trabalhador rural e/ou vigia para entrar em espaço confinado com total segurança.

Entre os dias 22 e 23 de novembro em parceria entre a empresa Seara e Senar-Pr, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado, através do instrutor Marcelo Silverio dos Santos.

O treinamento contou com a participação de 9 alunos, com duração de 16 horas, capacitando o trabalhador e/ou vigia para entrar em espaço confinado com segurança.

Nos dias 22 e 23 de novembro, através do Senar-Pr foi realizado o curso NR 35 – Trabalho em Altura, na empresa LCA Alimentos.

Ministrado por Clovis MIchelim Biasuz, o curso via empregar técnicas de trabalho em altura nas agroindústrias com segurança, com conteúdo programático de duração de 16 horas.