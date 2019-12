Superagro 2020 começa dia 21 de janeiro com muita tecnologia e bons negócios

O Superagro 2020, um dos maiores eventos de difusão de tecnologia e negócios do Paraná será realizado nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, promovido pela Agro100 e mais de 60 empresas do agronegócio brasileiro.

Os mais de 5 mil visitantes esperados nos três dias do Superagro vão ter contato com os fabricantes dos mais modernos insumos, máquinas, equipamentos e ferramentas de gestão. No circuito tecnológico vão passar pelos campos de demonstração das principais cultivares de soja com tecnologia TMG, HO, Donmario e Monsoy, multiplicadas nos campos da Sementes Boa Nova, empresa da Agro100. Continuando pelo tour técnico nos 12 hectares de campos demonstrativos do Centro de Pesquisa da Agro100, instalado na estrada Cegonha, os produtores vão passar pelos estandes das empresas parceiras que farão apresentações dos seus produtos e serviços e demonstrações nos campos onde eles foram aplicados e testados.

Após a parte técnica os produtores podem fazer simulações de custos e negócios para as próximas safras no Balcão de Negócios. Segundo Carlos Gajardoni, diretor de Marketing da Agro100, é a grande oportunidade de o produtor garantir o seu melhor custo fazendo “Barter”, sistema de toca dos insumos pela produção a ser colhida nas melhores condições do mercado.

Em sua sexta edição o Superagro terá como tema este ano “O agricultor no centro da nossa vida”, numa alusão à preocupação que a empresa tem com o produtor rural, o principal foco no dia a dia dos seus técnicos e colaboradores. O evento conta ainda com o espaço Ciência e Tecnologia, reunindo a Embrapa, Iapar, Emater e Adapar; o espaço mulher com oficinas e palestras para o público feminino; espaço Agricultura Digital, com 10 startups apresentando as mais novas soluções em agricultura de gestão na onda 4.0. As principais marcas de máquinas e equipamentos, assim como empresas de serviços como de barracões a serviços seguros, também estarão presentes no evento. No período da tarde os produtores estarão livres para visitar os estandes das empresas para conhecer as inovações, tirar dúvidas e fazer bons negócios.

Os produtores interessados em participar do evento já podem procurar uma das 39 filiais da Agro100 no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nossos técnicos e colaboradores estão organizando as caravanas que virão para Londrina. A participação no evento é gratuita. Maiores informações estão no site www.agro100.com.br/superagro .

O Superagro terá praça de alimentação com restaurante e foods trucks para atender os visitantes. E parte da renda destes parceiros é destinada ao Hospital do Câncer de Londrina, entidade que a Agro100 apoia em seu programa social.

Sobre o Superagro

Acontece: dias 21, 22 e 23 de janeiro.

Local: Centro Tecnológico Agro100 – Estrada da Cegonha (Rodovia Luiz Beraldi, km 03), Londrina-PR

Horário de funcionamento: Das 8h00 às 20h00

O Superagro é um dos maiores eventos de tecnologia e negócios agrícolas do Paraná. É visitado por mais de 5 mil produtores do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Instalado em 24 hectares (12 hectares sob um pivô central de irrigação) com a participação de mais de 60 empresas fornecedoras de insumos, equipamentos e serviços para o agro.

Fonte: Assessoria de Imprensa.