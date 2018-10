Transporte escolar recebe novo ônibus

A Secretaria Municipal de Educação de Primeiro de Maio recebeu na tarde do último dia 28 de setembro, um micro ônibus zero quilometro, através do Programa Caminhos da Escola.

O veículo é adaptado com uma cadeira elevatória, possibilitando o transporte de pessoas com necessidades especiais.

A aquisição do veículo foi uma conquista junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 189.900,00, com contra partida de quase R$ 41 mil de recursos próprios do município.

A prefeita Bruna Casanova acompanhou o recebimento do veículo e disse que ajudará a melhorar a qualidade do transporte escolar diário dos estudantes de Primeiro de Maio.