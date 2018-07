UBS central de Primeiro de Maio é reinaugurada

No último dia 24 de julho, foi entregue as obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde central, em Primeiro de Maio. A obra foi inaugurada em março de 1999, na gestão do ex-prefeito Paulo Todero. Durante a gestão do Prefeito Daniel Renzi, foram iniciados os trabalhos de ampliação do local, embora não tenha conseguido concluir.

Agora, finalmente, a obra foi finalizada e alguns setores já começam a atender. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Fabiane Favarão Reis, “o prédio foi concluído, mas ainda faltam alguns mobiliários e equipamentos, que aguardamos em breve. Aqui funcionarão os serviços de fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia, além de uma sala para o pessoal da Vigilância Sanitária e das Agentes de Endemias que hoje trabalham num imóvel alugado pela Prefeitura. Com a vinda deles para este prédio novo, estaremos economizando com os aluguéis. Também ampliaremos a farmácia, que continua atendendo aqui e, em breve, instalaremos os equipamentos para as salas de odontologia. A reforma do hospital deverá ter início em breve e, com isso, alguns serviços do hospital terá que ser transferido para cá, enquanto as obras de reforma do hospital não terminar. Este local praticamente será transformado numa UPA – Unidade de Pronto Atendimento”, explicou.

Estiveram presentes à inauguração, além da Prefeita Bruna Casanova, o vice Silvani e os vereadores Elenison, Elizeu Ligeirinho, Paulinho, Carlinhos, Lucas Renzi e Ruan. Também compareceram o Secretário do Meio Ambiente, Nivaldo, e a Presidente do Conselho de Saúde, Maria Priscila Martins Ferrari.

O vereador Elenilson agradeceu ao seu deputado que conseguiu os recursos para a obra. O vereador Lucas Renzi destacou o empenho da equipe de engenheiros para a conclusão da obra. Segundo ele, “também estamos dando uma atenção especial ao setor da saúde nos distritos, onde moram pessoas carentes, que mais precisam desse tipo de serviço”, afirmou. O vereador Carlinhos lembrou que o local irá proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na área da saúde. Segundo ele, “a Câmara Municipal está acompanhando a liberação da verba para a reforma do hospital e estamos cobrando constantemente os recursos para nosso município”, concluiu. O vereador Ruan disse que, “cada um fazendo sua parte, ajuda o município. Esta obra precisava ser entregue dentro do prazo e, graças a todos, conseguimos”, observou. O vereador Paulinho completou afirmando que é preciso investir cada vez mais nas equipes de trabalho da saúde, para melhorar o atendimento. Lembrou ainda que, “sem as emendas dos deputados, os municípios pouco podem fazer. É preciso deputados fortes, comprometidos com suas bases eleitorais”, finalizou.

O vice-prefeito Silvani Antunes destacou a importância da obra para a saúde municipal. Segundo ele, “estamos vencendo as dificuldades iniciais e o trabalho está sendo feito. Aos poucos as coisas começam a acontecer e Primeiro de Maio só tem a ganhar”, encerrou.

A Prefeita Bruna Casanova agradeceu mais esta conquista para Primeiro de Maio. “Tivemos algumas falhas no início de nossa gestão, mas estamos tentando fazer o melhor. O desafio é muito grande, mas temos tudo para dar certo.

Esta obra vai dar melhores condições de trabalho aos funcionários da área da saúde e um conforto maior para a população. Estou à disposição para ouvir sugestões e queremos olhar com muito carinho para a saúde de Primeiro de Maio”, finalizou.