Universidades públicas do Paraná têm nota máxima no Enade

Os resultados das provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2018 apontam que os cursos de graduação avaliados das sete universidades estaduais continuam registrando ótimos índices. Dentre os cursos avaliados pelo Ministério da Educação, treze obtiveram a nota máxima 5 e trinta alcançaram o conceito 4. O objetivo do exame é avaliar o conhecimento dos estudantes do último ano dos cursos de graduação sobre o conteúdo programático, suas habilidades e competências. O conceito do Enade é apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na área. “O resultado do Enade comprova a qualidade dos cursos de graduação das nossas universidades estaduais, formando cada vez mais profissionais qualificados para o mercado de trabalho”, destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona. UEM – Os cursos com a nota máxima foram Direito, Psicologia e Secretariado Executivo em Maringá, e Ciências Contábeis no câmpus de Cianorte. Três cursos obtiveram nota 4 de acordo com dados divulgados. UEL – Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) o destaque do MEC foi para os cursos de Psicologia, Direito e Jornalismo que obtiveram nota 5. Serviço Social, Design Gráfico, Design de Moda, Ciências Contábeis e Administração alcançaram a nota 4. Segundo a diretora de Avaliação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), Elisa Emi Tanaka Carloto, o resultado pode ser considerado muito bom porque dos 10 cursos avaliados, 8 tiveram notas 4 e 5, demonstrando um ótimo desempenho. Ela explica que a qualidade das graduações é acompanhada direta e constantemente pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e pela Proplan, por meio de autoavaliações feitas pelos Colegiados dos Cursos, oficinas e discussões promovidas pela Câmara de Graduação que podem resultar em reformulações curriculares. UNIOESTE – Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 11 cursos conquistaram conceitos considerados de excelência, ou seja, notas 4 ou 5. Obtiveram a nota máxima os cursos de Direito em Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon, além de Serviço Social do câmpus de Francisco Beltrão. UNICENTRO – Na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), o destaque ficou para o curso de Publicidade e Propaganda que alcançou a nota máxima na avaliação. Outros sete cursos obtiveram nota 4, entre eles os cursos de Administração, em Guarapuava, Prudentópolis e Irati; Ciências Contábeis em Guarapuava e Irati, Psicologia em Irati e Serviço Social em Guarapuava. UEPG – A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) teve 10 cursos avaliados, com destaque para Administração, Direito, Jornalismo e Turismo com nota 4, além de outros cinco cursos com nota 3. UENP – O curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) atingiu a nota máxima 5 e outros 2 cursos obtiveram conceito 3, dos 4 avaliados. UNESPAR – A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) teve quatro cursos com o conceito 4, entre eles Administração, em Paranaguá; Ciências Contábeis, em Paranavaí e Apucarana; e Serviço Social em Apucarana. A universidade também teve outros seis cursos com o conceito 3.

Fonte: aen.pr.gov.br