Veja o que prevê o acordo entre governo e caminhoneiros

Prorrogação anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde é por conta das dificuldades para locomoção da população devido à falta de combustível. Com a medida, a expectativa é aumentar a taxa de cobertura vacinal, especialmente entre crianças de 6 meses a 4 anos e pessoas com doenças crônicas. Leia a materia completa

Aplicativo Menor Preço, do programa Nota Paraná, pode ser usado como aliado para os consumidores que estão em busca de local para abastecer seus veículos. Como ele registra as emissões de documentos fiscais do varejo em tempo real, é possível conhecer quais postos estão efetuando vendas. Leia a materia completa