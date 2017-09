Vereador cassado em Arapongas

O vereador Valdeir Pereira (PHS) teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Arapongas, no Norte-Central paranaense, em processo por quebra de decoro parlamentar. A cassação aconteceu na noite de 17 de agosto, por unanimidade. (15 votos a zero).

A representação votada na Câmara foi baseada nos elementos de prova levantados contra o vereador pelo Ministério Público do Paraná na Operação Control Z, deflagrada em maio deste ano para apurar um esquema de corrupção operado pelo investigado na época em que exercia a presidência do Legislativo (biênio 2015-2016). Sobre os mesmos fatos, o vereador cassado responde também a uma ação penal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Conduzida pela 1° Promotoria de Justiça de Arapongas, com a colaboração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Operação Control Z constatou a existência de uma organização criminosa responsável pelo pagamento de propina de R$ 22 mil mensais, por pelo menos 14 meses, ao então presidente da Câmara, envolvendo contrato mantido pela Casa com uma empresa de Maringá para digitalização do acervo físico do Legislativo.