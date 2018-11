Vereadores mirins apresentam propostas para a Câmara de Bela Vista

A Câmara Municipal sediou uma sessão diferente no último dia 04/10. Oito nobres edis, estudantes do ensino médio de colégios públicos e particulares de Bela Vista do Paraíso, fizeram propostas de indicações que serão encaminhadas para os vereadores. É o projeto Câmara Mirim, que busca estimular a participação dos jovens na vida pública, por meio do exercício da cidadania.

Fazem parte do projeto os alunos Alice Morais Santos, Daniel de Almeida, Guilherme de Oliveira Oti, Heloísa de Oliveira Balconi, João Gabriel dos Reis, Luiz Fernando dos Santos Botelho, João Victor de Moraes Katayama e Pedro Lucas Carvalho Brasil.

Os vereadores mirins apresentaram nessa seção indicações que podem ser “apadrinhadas” pelos vereadores e enviadas ao executivo. Fernando Botelho propôs que fossem feitos campeonatos esportivos para crianças e jovens. Pedro Brasil indicou que fosse feita uma lombada na rua Sagrado Coração. Alice Santos sugeriu que fossem feitas palestras nas escolas sobre educação no trânsito. João Victor Katayama propôs incentivo para que as empresas promovam a acessibilidade para cadeirantes. Ele contou que conversou com uma cadeirante, que relatou ter dificuldade até mesmo para ir em locais próximos de sua casa.

A indicação de Heloísa Balconi foi de uma Parceria Público Privada para a instalação de lixeiras próximas às lojas. Luiz Guilherme Oti sugeriu a atuação de escolas e igrejas, em uma espécie de adoção, para revitalizar o Bosque Municipal. Daniel de Almeida propôs a instalação de bancos e mesas na praça do Jardim Europa, que foi asfaltado recentemente. João Gabriel Reis solicitou uma placa para a Biblioteca Municipal Cecília Meirelles.

A Câmara Mirim foi implementada pela primeira vez em 2007 e era voltada aos alunos do 7° e 8° ano do ensino fundamental. Neste ano, o projeto foi revivido pelo professor Robson Gomes e o presidente da Câmara Municipal, Rondinele Meira Belucci, através de uma nova resolução do legislativo, dessa vez, para alunos do 1° e 2° ano do ensino médio. Os estudantes foram indicados pelos colégios para participarem do projeto.

Os vereadores mirins se encontram mensalmente. Antes de começarem as apresentações de propostas, eles receberam formação sobre política, ética, cidadania, administração pública, leis (municipais, estaduais e federais), assim como, encaminhamentos legais e os trâmites do legislativo. Nesta quinta-feira, por exemplo, o assessor jurídico da Câmara, Ricardo Bandolin Filho, deu uma palestra aos estudantes sobre o funcionamento e atribuições dos poderes executivo, legislativo e judiciário no âmbito municipal, estadual e federal.