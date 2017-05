Vice-prefeito de Jataizinho morre em acidente na PR-090

O vice-prefeito de Jataizinho, Fábio de Morais Pololina (DEM), morreu na noite desta quarta-feira (17), após um acidente no quilômetro 355 da PR-090, entre Assaí e Jataizinho, no Norte do Paraná. Ele tinha 33 anos de idade. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual de São Sebastião da Amoreira, ele voltava de Assaí quando sofreu o acidente.

Ainda conforme os policiais rodoviários, as causas do acidente são desconhecidas. Pololina estava acompanhado de um rapaz conhecido como Rivaldo do Espetinho. Ele teria sofrido ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Cristo Rei de Ibiporã.

O corpo do vice-prefeito ainda se encontra no Hospital São Camilo, em Jataizinho, à espera do Instituto Médico Legal de Londrina.