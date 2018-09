Volta às aulas com atividades especiais em Primeiro de Maio

A semana de volta às aulas na Rede Pública Municipal de Primeiro de Maio foi marcada por uma série de atividades especiais para os professores e alunos. As atividades tiveram início no dia 30 de julho, com a palestra “Procrastinação”, que é o famoso “deixar para depois”. O palestrante foi o Pastor Denis Vicentin, da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis.

No dia 31 de julho, foi a vez do professor Luciano Rudnik, coordenador do Consórcio Codinorpe, que explicou os detalhes da BNCC – Base Nacional Comum Curricular.

No dia 01 de agosto, os alunos voltaram efetivamente às aulas e foram presenteados com quatro sessões do espetáculo lúdico teatral “Papelito em busca da boa leitura”. Uma apresentação didática e interativa, que abordou a importância do livro e a valorização do meio ambiente, através da história de Papelito, uma folha de papel em branco que sonha em ser um livro. O espetáculo contou com a presença do ator Sérgio Rosa, do Rio Grande do Sul.