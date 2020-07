Websérie da Sicredi terá participação exclusiva de mulheres, incluindo um destaque de Sertanópolis

O futuro do agronegócio sob o olhar feminino será o tema do quinto episódio da websérie Prosa com o produtor, descomplicando o agronegócio. O encontro ao vivo realizado pela Sicredi União em seu canal no Youtube será na próxima terça-feira (dia 28), às 11 horas, e acontece no Dia do Agricultor.

O último episódio da série terá a participação exclusiva de mulheres: a talentosa, sertanopolense produtora e médica veterinária Carla Rossato; as também produtoras rurais Yuna Bastos e Aretuza Negri, que é agroinfluenciadora; e a gerente regional Norte da Sicredi União PR/SP, Carla Sonoda. A mediação caberá à apresentadora do Programa Tarobá Rural e produtora Rural Luly Barbero.

Para participar é só acessar o canal da Sicredi União PR/SP no Youtube. Depois da transmissão, os conteúdos audiovisuais dão origem a minivídeos que são enviados aos produtores e toda a cadeia do agro, além de serem divulgados em redes sociais.

Nos quatro primeiros episódios foram discutidos: ‘De produtor para produtor’, ‘Como aproveitar ao máximo os recursos para sua lavoura’, ‘Quais serão as novidades do Plano Safra 2020-2021?’ e ‘Plano Safra – O que vem por aí?’.

Batizado de ‘Prosa com o produtor’, o projeto é uma iniciativa da Sicredi União PR/SP que tem o objetivo de descomplicar o Plano Safra, linha de financiamento que permite custear todas as atividades do ciclo, com subsídio do governo federal, entre outros assuntos ligados ao agronegócio.

