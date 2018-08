03 de Agosto de 2018 – Ed.1697

Estudante é baleado em sequestro no Rio Um estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi baleado no braço na madrugada de hoje (3), após sofrer um sequestro-relâmpago na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Ele voltava de carro da universidade quando foi abordado por dois bandidos armados com fuzis. De acordo com a PM, os criminosos […] Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil

Petrobras prevê US$ 15 bilhões de investimentos este ano Os investimentos da Petrobras este ano deverão totalizar US$ 15 bilhões, volume US$ 2 bilhões menor que os US$ 17 bilhões previstos inicialmente. Ao dar esta informação, o presidente da estatal, Ivan Monteiro, disse que a empresa manterá o investimento de US$ 74,5 bilhões previstos no planejamento estratégico para os próximos 5 anos, “tendo em […] Nielmar de Oliveira - Repórter da Agência Brasil