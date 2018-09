O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou hoje (4) pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que um pedido de liberdade seja julgado presencialmente, e não de forma eletrônica, pela Segunda Turma da Corte. No mês passado, Fachin liberou o recurso para julgamento em ambiente virtual, […]

Em um ano, a cobertura 4G no Brasil cresceu 44%, segundo balanço de julho apresentado hoje (4) pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). A tecnologia já está presente em 4.122 municípios brasileiros, alcançando 94,4% da população. A cobertura 3G, por sua vez, alcançou 5.301 municípios, onde moram 99,3% da população brasileira. De acordo com a Telebrasil, em 12 meses […]

Por 3 votos a zero, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro e atual candidato ao governo do estado Anthony Garotinho e aumentou sua pena para quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semi-aberto. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, a […]

Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil